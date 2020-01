Video gol highlights Perugia-Livorno 1-0: Melchiorri riporta gli umbri in zona playoff.

Risultato Perugia-Livorno 1-0, 21° giornata Serie B: un gol alla mezz’ora di Melchiorri regala a Cosmi il suo primo successo interno da quando è tornato alla guida del Perugia dopo 16 anni. Il successo riporta il Perugia all’8° posto, mentre il Livorno resta ultimo a 13 e ora la salvezza si fa sempre più complicata essendo ben 7 i punti di distacco dalla terzultima.

Cronaca Perugia-Livorno 1-0, 21° giornata Serie B

La prima frazione vede il Perugia creare di più rispetto agli avversari e sfiorare il gol in un paio di circostanze con due azioni simili: la prima già al 3° con un cross da destra di Mazzocchi che, con un colpo di testa in solitaria, Melchiorri spedisce clamorosamente a lato nonostante l’ottima posizione e la seconda al 9° con un altro traversone, stavolta proveniente dall’altro lato, sul quale Mazzocchi interviene con i tempi giusti senza tuttavia trovare la porta.

Il Livorno si fa vedere di tanto in tanto con iniziative pericolose portate avanti da Murilo, ma manca il mordente e le conclusioni tentate fanno solo il solletico a Vicario e soci.

Alla mezz’ora gli umbri concretizzano la loro pressione continua: un corner battuto a casaccio arriva a Nicolussi, che si inventa un lancio da oltre trenta metri che Melchiorri, solo in area, trasforma in gol con un preciso colpo di testa. C’è qualche dubbio sulla posizione dell’attaccante, ma per Prontera e i suoi collaboratori è tutto a posto.

I primi 45 minuti vanno in archivio senza altri sussulti: a parte qualche sfuriata labronica, i perugini controllano agevolmente e non rischiano mai.

Nella ripresa non accade niente: il gioco è frammentato e Prontera tira fuori alcuni cartellini gialli per ripristinare l’ordine.

Il Livorno, che ha preso il gol nel suo momento, diciamo così, migliore, fa pochissimo, quasi niente, e lascia l’iniziativa ai padroni di casa. A loro volta, anche gli umbri non affondano mai nella ripresa e si limitano al compitino, comunque sufficiente a conquistare tre punti preziosi.

Migliori in campo Mazzocchi (6.5), pericoloso nel primo e tempo e ordinato nel secondo, e Murilo (6), l’unico in maglia amaranto a fare qualcosina. Male Falcinelli e Braken (5 per entrambi), evanescenti.

Tabellino Perugia-Livorno 1-0, 21° giornata Serie B

Perugia (4-4-2): Vicario; Angella, Gyomber, Mazzocchi (82′ Ndir); Rosi, Felzarano, Konate (65′ Carraro), Nicolussi, Nzita; Melchiorri (84′ Buonaiuto), Falcinelli. Allenatore: Cosmi

Livorno (4-3-1-2): Plizzari; Gonnelli (69′ Pallecchi), Bogdan, Gasbarro (73′ Morelli), Porcino; Del Prato, Viviani (81′ Rizzo), Agazzi; Rocca; Murilo, Braken. Allenatore: Tramezzani

Marcatori: 29′ Melchiorri

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Gyomber, Agazzi, Viviani, Carraro e Pallecchi

Video gol highlights Perugia-Livorno 1-0, 21° giornata Serie B

A BREVE IL VIDEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA