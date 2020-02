Video gol highlights Perugia-Empoli 0-1: Frattesi risolve la sfida nel finale

Risultato Perugia-Empoli 0-1, 25° giornata Serie B: preziosissima la vittoria esterna dei toscani ottenuta proprio a ridosso del 90° minuto grazie a Frattesi. L’Empoli va a 36 punti e aggancia l’8° posto, mentre il Perugia resta a metà classifica, tra playoiff e playout. Sembrerebbe a rischio, inoltre, Serse Cosmi, stasera in tribuna per squalifica.

Cronaca Perugia-Empoli 0-1, 25° giornata Serie B

Il match inizia subito con una grossa doppia occasione per gli ospiti, che all’8° minuto colpiscono il palo con un diagonale di Bajrami e sulla ribattuta sfiorano ancora la rete con La Mantia, sul cui tiro a botta sicura è eccezionale Vicario nel colpo di reni.

Sembrerebbe la premessa ad una sfida intensa e spettacolare e invece il primo tempo trascorre tra ammonizioni, contrasti e tentativi imprecisi o velleitari. In parole povere, a parte la doppia chance per l’Empoli, nei primi 45 minuti si è visto poco o nulla in termini di emozioni.

Le difese, infatti, non lasciano spazi e i centrocampisti faticano ad innescare le punte: ogni tanto qualche cross, ma i portieri fanno sempre buona guardia e fanno loro la sfera senza particolari problemi.

I 3 minuti di recupero concessi da Rapuano per un problema al ginocchio occorso a Romagnoli, che abbandonerà il match nell’intervallo, trascorrono senza che nessuna delle due squadre provi a fare di più per andare in vantaggio o almeno creare insidie.

Il secondo parziale è molto più interessante e vede gli umbri in avanti a crossare e tirare, ma mancano sempre precisione e accuratezza. Nemmeno in questi secondi 45 minuti si vedono occasioni chiare.

L’Empoli si limita a difendersi e rischia ogni tanto di farsi prendere di sorpresa, ma l’imprecisione di cui sopra li aiuta, in particolare quando Rajkovic, a 6 minuti dal termine, manca di non molto il bersaglio con un colpo di testa.

Teoricamente il Perugia ha fatto meglio e di più, pur senza mai creare pericoli concreti, ma al minuto 89 si materializza la più classica delle beffe: Fiamozzi si sovrappone sulla destra e riceve da un compagno un pallone immediatamente messo in mezzo per l’inserimento vincente di Frattesi, che conclude di prima beffando Vicario.

La risposta avversaria è veemente, ma infruttuosa: Kouan si vede annullare la rete del pareggio per una carica altrui su Brignoli e al 91° lo stesso centrocampista svetta più in alto di tutti e schiaccia male mandando il pallone oltre la traversa. I 4 minuti rimanenti sfuggono via senza ulteriori sussulti.

Migliori in campo Vicario (6.5), bravissimo nel primo tempo su La Mantia e incolpevole sul gol, e Frattesi (7), per il gol decisivo più che per la gara in sé. Male Iemmello e La Mantia (5 per entrambi), ectoplasmi senza meta.

Tabellino Perugia-Empoli 0-1, 25° giornata Serie B

Perugia (4-3-3): Vicario; Rosi, Angella (68′ Sgarbi), Rajkovic, Di Chiara; Kouan, Greco (80′ Dragomir), Carraro; Mazzocchi, Iemmello (86′ Melchiorri), Buonaiuto. Allenatore: Bazzani (Cosmi squalificato)

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli (46′ Sierralta), Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Tutino, La Mantia (80′ Mancuso), Bajrami (63′ Ciciretti). Allenatore: Marino

Marcatori: 89′ Frattesi

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Balkovec, Rosi, Romagnoli, Henderson, Iemmello e Sierralta

Video gol highlights Perugia-Empoli 0-1, 25° giornata Serie B

A BREVE IL VIDEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA