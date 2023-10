Video Gol Highlights Napoli-Fiorentina 1-3: Sintesi 8-10-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Fiorentina 1-3, 8° Giornata Serie A: segnano Brekalo, Osimhen, Bonaventura e Gonzalez

La Fiorentina batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo serale della domenica dell’ottava giornata di Serie A.

I campioni in carica cadono dopo quattro risultati utili consecutivi, mentre i toscani vincono la seconda partita consecutiva e racimolano il quinto risultato utile consecutivo.

Sintesi di Napoli-Fiorentina 1-3

Indisponibili Gollini, Juan Jesus e Rrahmani per Rudi Garçia, che sceglie Olivera in difesa con Ostigard, Di Lorenzo e Natan davanti a Meret, confermando ancora la mediana con Anguissa, Lobotka e Zielinski e l’attacco con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Assenti Castrovilli, Dodò e Yerri Mina per Vincenzo Italiano, che punta su Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi in difesa a protezione di Terracciano, torna Arthur in mediana con Duncan e Bonaventura, scelti Ikone, Nzola e Brekalo nel tridente d’attacco.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Sono due squadre simili nell’interpretazione del gioco, bravissime a fare possesso palla e rapide nel ribaltare l’azione.

Dopo una bella conclusione di Di Lorenzo, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Brekalo, che trova il gol del vantaggio ribadendo in rete la palla dopo il clamoroso palo colpito da Bonaventura.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si portano nella metà campo avversaria, ma il VAR annulla la rete di Osimhen al 22′ minuto per posizione di fuorigioco di Olivera e Terracciano è attento sulla botta di Lobotka.

Si fa male Anguissa, che viene sostituito da Raspadori, poi al 50′ minuto i padroni di casa riescono a pareggiare con Osimhen, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Terracciano su errore di Parisi.

Anche il secondo tempo è divertente e spettacolare con continui capovolgimenti di fronte e tantissime occasioni.

Prima Ikone viene fermato dal palo, poi Osimhen non sfrutta un altro clamoroso errore della difesa avversaria tirando addosso a Terracciano, poi ancora Ikone impegna Meret, e Cajuste sostituisce Politano.

Al 63′ minuto gli ospiti segnano il gol del vantaggio con Bonaventura al termine di una meravigliosa azione corale.

Vengono ammoniti Natan e Bonaventura, entrano Gonzalez, Lindstrom, Simeone e Gaetano al posto di Brekalo, Osimhen, Zielinski e Lobotka.

Dopo il clamoroso errore di Kayode davanti al portiere, c’è spazio anche per Mandragora, Ranieri e Infantino, che subentrano per Duncan, Arthur e Kayode, mentre Simeone non trova la porta da ottima posizione.

Nel finale al 91′ minuto Gonzalez chiude i giochi al termine di un bel contropiede Parisi, prima del giallo a Cajuste.

Highlights e Video Gol di Napoli-Fiorentina 1-3:

Tabellino di Napoli-Fiorentina 1-3

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 6, Natan 6, Ostigard 5,5, Olivera 5; Anguissa 5,5 (32′ Raspadori sv), Lobotka 5,5 (31′ st’ Gaetano sv), Zielinski 5,5 (31′ st’ Lindstrom sv); Politano 5,5 (12′ st’ Cajuste 5), Osimhen 6,5 (31′ st’ Simeone sv), Kvaratskhelia 5,5. A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Zerbin, D’Avino, Zanoli. All: Garcia.



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 6,5 (38′ st’ Ranieri sv), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Parisi 5,5; Arthur 6 (38′ st’ Infantino sv), Duncan 6,5 (38′ st’ Mandragora sv); Ikoné 6,5 (44′ st’ Comuzzo sv), Bonaventura 7, Brekalo 7 (28′ st’ Nico Gonzalez 6,5); Nzola 6. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Barak, Amatucci, Kouame. All: Italiano.



Arbitro: La Penna

Marcatori: 7′ Brekalo (F), 50′ rig. Osimhen (N), 18′ st’ Bonaventura (F), 48′ st’ Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Terracciano (F), Martinez Quarta (F), Bonaventura (F), Ranieri (F), Cajuste (N)

Espulsi:

Note: recuperi 5’+5′