Video Gol Highlights Monza-Sassuolo 1-1: Sintesi 22-1-2023

Video Gol e Highlights Monza-Sassuolo 1-1, 19° Giornata Serie A: segnano Ferrari e Caprari

Solo un pareggio tra Monza e Sassuolo all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella diciannovesima giornata di Serie A.

Quinto risultato utile consecutivo per i brianzoli, ben nove punti conquistati nelle ultime cinque di campionato, e quota ventidue punti in classifica.

Gli emiliani tornano a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive conservando cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Monza-Sassuolo 1-1

Out Donati e Ranocchia per Raffaele Palladino, che schiera Caldirola, Marlon e Izzo in difesa davanti a Di Gregorio, conferma Machin e Birindelli a centrocampo con Pessina e Carlos Augusto e il tridente d’attacco composto da Ciurria, Petagna e Caprari.

Non ci sono Consigli e Pinamonti per Alessio Dionisi, che punta su Pegolo a porta e Defrel in attacco con Berardi e Lauriente, mentre la difesa è composta da Toljan, Ferrari, Erlic e Rogerio e la mediana è costituita da Obiang, Frattesi e Traore.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono dedite al possesso palla, ma creano le vere occasioni solo quando riescono a ripartire in contropiede cogliendo gli avversari sbilanciati.

Dopo un tentativo di Caprari, al 13′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Ferrari, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I padroni di casa non riescono a reagire, anche perché gli ospiti sono bravissimi a gestire il momento addormentando il gioco con un possesso palla dominante.

Nel finale Lauriente prima si fa ammonire per simulazione, poi colpisce la traversa, mentre Carlos Augusto non trova la giocata vincente.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Pablo Marì, Dani Mota e Colpani al posto di Marlon, Petagna e Birindelli.

Sembra cambiare qualcosa nei padroni di casa, molto più reattivi a centrocampo e presenti nella trequarti degli ospiti, che non riescono a far girare la palla con la stessa qualità di prima.

Infatti, al 60′ minuto i padroni di casa pareggiano con Caprari, destro a giro meraviglioso su una palla persa dagli avversari.

⏱️ FT | Un gol per tempo: Caprari risponde a Ferrari! 🤝#MonzaSassuolo 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/XZH9R5Roeq — Lega Serie A (@SerieA) January 22, 2023

Spazio a Matheus Henrique e Gytkjaer per Traore e Caldirola, mentre viene ammonito Colpani e Lauriente, Berardi e Gytkjaer sono clamorosamente poco cinici da ottima posizione.

Nel finale entrano in campo Ceide, Alvarez, Ruan e Valoti, subito ammonito, subentrare per Lauriente, Defrel, Ferrari e Caprari, mentre ancora Berardi, giallo anche per lui, non trova la porta.

Highlights e Video Gol di Monza-Sassuolo 1-1:

Tabellino di Monza-Sassuolo 1-1

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 5,5, Marlon 5,5 (1′ st Marì 6), Caldirola 6 (26′ st Gytkjaer 6); Birindelli 6 (1′ st Colpani 5,5), Pessina 6, Machin 6, Carlos Augusto 6; Ciurria 6, Caprari 6,5 (35′ st Valoti sv); Petagna 6 (1′ st Mota 5,5).

Allenatore: Palladino 6



Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6,5; Toljan 6, Erlic 6, Ferrari 6,5 (35′ st Tressoldi sv), Rogerio 6; Frattesi 6, Obiang 6, Traoré 5,5 (16′ st Henrique 5,5); Berardi 5,5, Defrel 5,5 (34′ st Alvarez sv), Laurienté 6,5 (34′ st Ceide sv).

Allenatore: Dionisi 6



Arbitro: Prontera

Marcatori: 13′ Ferrari (S), 15′ st Caprari (M)

Ammoniti: Laurienté (S), Colpani (M), Valoti (M), Berardi (S)

Espulsi: