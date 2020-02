Video gol highlights Milan-Torino 1-0: Rebic avvicina i rossoneri all’Europa League

Il risultato di Milan-Torino 1-0, 24° giornata Serie A: un gol di Rebic nel primo tempo regala alla banda di Pioli un successo importantissimo che le permette di agganciare il Verona e il Parma al sesto posto e andare anche a -4 dal quinto. Non è stata una partita spettacolare, ma la scarsa vena attuale dei granata ha agevolato indubbiamente i rossoneri.

L’infortunio di Kjaer, uscito a fine primo tempo per un problema fisico dopo uno scontro di gioco con Belotti, è stato il casus belli per una nuova grana, Musacchio: l’argentino avrebbe rifiutato l’ingresso simulando un problema al polpaccio costringendo Pioli a puntare su Gabbia. Se la ricostruzione è corretta, possiamo dare per scontato che Musacchio sia ai saluti.

La sintesi di Milan-Torino 1-0, 24° giornata Serie A

I rossoneri iniziano meglio e al 4° minuto è già vicino al gol con Ibrahimovic, che ha la palla sul destro grazie ad una serie di rimpalli e tira da fuori area sfiorando il palo per via di una deviazione di un difensore.

Al 17° si vede il Torino sulla destra con una percussione di De Silvestri, che riesce ad entrare in area e mettere in mezzo, ma Berenguer spreca la buona chance mandando in curva. Un minuto dopo Sirigu è bravissimo a mettere in corner un rasoterra da fuori di Paquetà.

Al 25° il Milan riesce a trovare il vantaggio: Castillejo pressa forsennatamente Berenguer sulla trequarti torinista facendogli perdere palla e poi entra in area dove Rebic è bravissimo a raccogliere il suo cross basso e a metterlo sul secondo palo con il piattone.

Il resto del primo tempo non offre altri spunti da nessuna delle due formazioni, anche se per il Milan arriva la brutta notizia dell’infortunio di Kjaer dopo uno scontro di gioco con Belotti: il danese non recupera e deve uscire al 44° per fare posto a Gabbia. Questo è tutto per quanto riguarda i primi 45 minuti.

Il secondo tempo inizia con i rossoneri in avanti a caccia del raddoppio, clamorosamente buttato via per ben due volte nel giro di pochi minuti.

Al 48° Rebic e Castillejo, insieme a Ibrahimovic, conducono un rapido contropiede che termina con la conclusione incredibilmente a lato dello svedese, piazzato sul vertice destro dell’area di rigore.

Al 53° a sprecare è Castillejo, che conclude un’azione simile a quella precedente con un tiro che finisce sull’esterno della rete.

Da questo momento in poi il Milan si farà raramente vivo dalle parti di Sirigu, limitandosi ad una difesa abbastanza agevole dalle rarissime iniziative avversarie. Ne consegue che gran parte del secondo parziale è a dir poco sonnolento e noioso, privo di qualsivoglia contenuto.

Il tabellino di Milan-Torino 1-0, 24° giornata Serie A

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer (44′ Gabbia), Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic (88′ Leao); Paquetà (69′ Bonaventura); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Lyanco (85′ Milico), N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Berenguer (85′ Ola Aina), Edera (64′ Edera); Belotti. Allenatore: Longo

Marcatori: 25′ Rebic

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Bennacer, Edera, Castillejo, Rincon e Ansaldi

Video gol highlights di Milan-Torino 1-0, 24° giornata Serie A

A BREVE IL VIDEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA