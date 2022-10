Video Gol Highlights Milan-Chelsea 0-2: sintesi 11-10-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Chelsea 0-2: i rossoneri incassano una sconfitta rovinosa dopo un match compromesso dall’ignobile decisione dell’arbitro di regalare ai londinesi un penalty demenziale con relativa espulsione di Tomori. Costretti a giocare in dieci per oltre 70 minuti, Giroud e soci riescono a far poco, divorandosi anche quel pochissimo che creano, mentre il Chelsea chiude ogni spazio e riparte.

Jorginho sblocca il match su rigore e Aubameyaang raddoppia. Tutto questo in poco più di mezz’ora, poi il nulla.

Il Chelsea sale al comando del Gruppo E con 7 punti, uno in più del Salisburgo 2° (1-1 a Zagabria per gli austriaci stasera). Il Milan, invece, è 3° insieme alla Dinamo Zagabria con 4 punti e tra due settimane si terrà in Croazia lo scontro diretto, praticamente decisivo.

La Sintesi di Milan-Chelsea 0-2

Una partita estremamente tattica e con pochi spazi muta improvvisamente dopo 18 minuti: James verticalizza per Mount, che entra in area venendo strattonato da Tomori. Siebert concede un rigore surreale che costa anche il cartellino rosso per il difensore rossonero. Il rigore viene poi trasformato impeccabilmente da Jorginho.

Malgrado l’inferiorità numerica e la rabbia, il Milan va a caccia del pareggio mostrando di voler comunque provare e Giroud si divora l’1-1 spedendo fuori, da pochi passi, un bel cross di Diaz.

Gli inglesi sono sempre pericolosi in avanti e, infatti raddoppiano al 34°: Mount è ancora protagonista con un bel passaggio di prima in area sul quale si fionda Aubameyang, che anticipa anche Sterling e batte Tatarusanu con un destro sul primo palo.

I londinesi lasciano che il Milan tenga il pallone e avanzi preferendo il contrattacco e al 44° Mount, messosi in proprio, fa fuori Hernandez con una finta e prova il sinistro dal limite trovando il pronto intervento di Tatarusanu, che devia in corner evitando una probabile capitolazione. La prima frazione finisce dopo cinque minuti di recupero.

I rossoneri si ributtano subito in avanti per riaprire i giochi, ma rischiano di subire in due circostanze: al 49° Gallagher salta Tatarusanu tirando poi sull’esterno della rete e al 54° il portiere rumeno è bravo a respingere un tiro da pochi metri di Aubameyang.

Al 60° il Milan ha una chance con Dest, entrato a fine primo tempo: il terzino destro fa suo un cross di Leao non agganciato da Tonali e conclude verso il primo palo mandando la sfera fuori.

Al 75° Dest tiene in vita il Milan fermando Aubameyang ormai pronto a battere a rete; il restante quarto d’ora vede il Chelsea amministrare senza particolari problemi e senza neanche premere più di tanto per realizzare il 3-0, mentre i padroni di casa non trovano spazi né riescono a tener palla più di tanto.

Nei minuti finali c’è da segnalare solo un tiro centrale di Origi. Dopo quattro minuti di recupero, la partita si conclude.

Highlights e Video Gol di Milan-Chelsea 0-2

Il Tabellino di Milan-Chelsea 0-2

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James (62′ Azpilicueta), Kovacic, Jorginho, Chilwell (90′ Cucurella); Mount (46′ Gallagher), Sterling (62′ Loftus-Cheek); Aubameyang (80′ Havertz). Allenatore: Potter

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez (79′ Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (63′ Pobega); Krunic, Diaz (37′ Dest), Leao (80′ Origi); Giroud (63′ Rebic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 21′ rig. Jorginho e 34′ Aubameyang

Arbitro: Siebert (GER)

Ammoniti: Mount, Giroud, Sterling, Gabbia, Krunic, Pobega, Gallagher, Tonali e Ballo-Touré

Espulsi: 18′ Tomori