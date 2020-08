Video Gol Highlights Manchester City-Real Madrid 2-1: Sintesi 7-8-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Manchester City – Real Madrid 2-1, ottavi di finale di UEFA Champions League: il Manchester City vince 2-1 contro il Real Madrid anche all’Etihad Stadium ed elimina i Blancos dalla competizione. Vantaggio al 9° minuto di Sterling, pari di Benzema al 28° e gol vittoria firmato Gabriel Jesus al 68°. Prima eliminazione di Zinedine Zidane in una partita di Champions League. La squadra di Guardiola affronterà il Lione nei quarti di finale.

Dopo aver vinto per 2-1 al Santiago Bernabeu la gara d’andata, il Manchester City batte il Real Madrid col medesimo punteggio anche in casa e passa ai quarti di finale di UEFA Champions League. Match tra grandi campioni e spettacolare, ma giocato meglio dal team di Guardiola che punisce gli spagnoli con Sterilng e Jesus. Inutile il parziale pari firmato Benzema. Il Real è fuori dalla Champions, il City può continuare la caccia al grande obiettivo.

Sintesi di Manchester City – Real Madrid 2-1

La partita ha subito ottimi ritmi da ambo le parti con le due squadre pronte a giocarsela a viso aperto. Nonostante il vantaggio dell’andata, il City è aggressivo e non vuole speculare e al 9° minuto trova il vantaggio con Sterling. Erroraccio in fase di disimpegno di Varane che si fa scippare palla da Jesus che facilmente serve Sterling per il più semplice dei tap-in. 1-0 per il City. Il Real subisce l’iniziativa degli inglesi e una non perfetta organizzazione difensiva, ma riescono a rientrare in partita atorrno al 25°, con un bel tiro di Benzema respinto da Ederson. Tre mimuti dopo il Real la pareggia: bella progressione di Rodrygo sulla destra, cross perfetto in area per Benzema che di testa anticipa tutti e firma l’1-1 Real, partita apertissima. Il City resta più pericoloso, ma il match si chiude in parità nella prima frazione.

Nella ripresa manca però la reazione furente del Real Madrid bisognoso di qualificarsi mentre il City fa sfoggio del classico possesso palla elegante e veloce ad eludere gli avversari e senza correre rischi. Dopo un paio di tentativi innuoci sempre di Benzema, il Manchester City chiude la pratica al 68°. Altro errore clamoroso di Varane in difesa, il centrale francese appoggia dietro per Courtois di testa ma il pallone viene anticipato da un velocissimo Gabriel Jesus che indisturbato firma il 2-1 per i suoi. Negli ultimi 20 minuti il Real Madrid non ha la forza per il forcing finale e rimane in balia del palleggio ipnotico della squadra di Guardiola, che passa con merito ai quarti di finale.

Video Gol Highlights di Manchester City – Real Madrid 2-1

Il tabellino di Manchester City – Real Madrid 2-1

MANCHESTER CITY – REAL MADRID 2-1

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri (89′ Otamendi), De Bruyne; Foden (67′ Bernardo Silva), Gabriel Jesus, Sterling (81′ David Silva)

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal (83′ Vazquez), Varane, Militao, Mendy; Modric (83′ Valverde), Casemiro, Kroos; Rodrygo (61′ Asensio), Hazard (83′ Jovic), Benzema

AMMONITI: MODRIC (R)

GOL: 9′ STERLING (M), 28′ BENZEMA (R), 68′ GABRIEL JESUS (M)

