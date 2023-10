Video Gol Highlights Lazio-Atalanta 3-2: Sintesi 8-10-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Atalanta 3-2, 8° Giornata Serie A: segnano Vecino, Castellanos, Ederson e Kolasinac dopo l’autorete di De Ketelaere

La Lazio batte l’Atalanta al termine di una partita al cardiopalma allo Stadio Olimpico di Roma nell’ottava giornata di Serie A.

Grandissima vittoria per i biancocelesti, che tornano a conquistare i tre punti dopo la sconfitta della scorsa settimana portandosi a quota dieci punti e vincono lo scontro diretto contro i bergamaschi, fermandoli dopo tre risultati utili consecutivi.

Sintesi di Lazio-Atalanta 3-2

Out Immobile per Maurizio Sarri, che schiera Castellanos in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni, confermando Guendouzi e Rovella in mediana con Luis Alberto, mentre in difesa i soliti Hysaj, Romagnoli, Casale e Marusic davanti a Provedel.

Sempre indisponibile Toure per Gian Piero Gasperini, che punta su Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa a protezione di Musso, a centrocampo Zappacosta, Pasalic, De Roon, Ederson e Ruggeri, mentre in attacco la coppia formata da De Ketelaere e Scamacca.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Sono due squadre devote al possesso palla e al pressing aggressivo, ma che danno il meglio di sé ripartendo in contropiede e sfruttando gli spazi.

Al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato sfruttando l’autorete di De Ketelaere sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Al 12′ minuto arriva anche il raddoppio firmato da Castellanos al termine di una bellissima azione di Zaccagni e Felipe Anderson.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, bravi ad approfittare del momento per legittimare il doppio vantaggio sfiorando anche il tris con Casale, sul quale è bravo Musso, e la traversa di Guendouzi.

Al 33′ minuto, però, gli ospiti tornano in partita accorciando il risultato con Ederson, su assist del solito Ruggeri, di fatto chiudendo una prima frazione di gioco davvero incredibile.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Koopmeiners, Vecino, Pedro e Lookman al posto di Pasalic, Luis Alberto, Zaccagni e Scamacca.

Dopo la super parata di Provedel su De Ketelaere, al 64′ minuto gli ospiti completano la rimonta pareggiando con Kolasinac su assist di Koopmeiners.

Spazio per Kamada, subito pericoloso, Muriel, Isaksen, sfortunato nella conclusione, Cataldi, Bakker e Holm, che subentrano per Guendouzi, De Ketelaere, Felipe Anderson, Rovella, l’ammonito Ruggeri e Zappacosta.

Al 83′ minuto i padroni di casa ristabiliscono il vantaggio con Vecino, poi anche ammonito, che segna sfruttando la sponda perfetta di Castellanos.

Sono inutili i tentativi degli ospiti nell’assedio finale alla difesa dei padroni di casa, davvero perfetti in fase difensiva.

Highlights e Video Gol di Lazio-Atalanta 3-2:

Tabellino di Lazio-Atalanta 3-2

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (19′ st Kamada), Rovella (32′ st Cataldi), Luis Alberto (10′ st Vecino); Felipe Anderson (32′ st Isaksen), Castellanos, Zaccagni (10′ st Pedro). A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini. All.: Sarri.



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (36′ st Bakker), De Roon, Ederson, Ruggeri (36′ st Holm); Pasalic (1′ st Koopmeiners); De Ketelaere (25′ st Muriel), Scamacca (15′ st Lookman). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Bonfanti, Zortea, Hateboer, Adopo, Miranchuk. All.: Gasperini.



Arbitro: Orsato

Marcatori: 5′ aut. De Ketelaere, 11′ Castellanos (L), 33′ Ederson (A), 18′ st Kolasinac (A), 38′ st Vecino (L)

Ammoniti: Vecino (L), Ruggeri (A)