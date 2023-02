Video Gol Highlights Inter-Udinese 3-1: Sintesi 18-2-2023

Video Gol e Highlights Inter-Udinese 3-1, 23° Giornata Serie A: segnano Lukaku, Lovric, Mkhitaryan e Lautaro Martinez

L’Inter batte l’Udinese allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Quarto risultato utile consecutivo per i nerazzurri, che si portano a quota quarantasette punti in classifica, ma sempre a meno quindici punti dalla capolista.

Altra sconfitta per i friulani, la seconda nelle ultime quattro partite, in cui hanno collezionato solo due punti, e si fermano a quota trenta punti in classifica.

Sintesi di Inter-Udinese 3-1

Out Correa e Dalbert per Simone Inzaghi, che schiera Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Handanovic, lancia Dumfries e Brozovic a centrocampo con Barella, Mkhitaryan e Dimarco, mentre in attacco giocano Lukaku e Dzeko.

Non ci sono Deulofeu e Nestorovski per Andrea Sottil, che punta su Ebosse in difesa con Bijol e Becao a protezione di Silvestri, lancia Thauvin in attacco con Beto, mentre conferma Ehizibue a centrocampo con Lovric, Pereyra, Udogie e Walace.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza dietro la linea del centrocampo.

Al 20′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lukaku, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Walace su Dumfries, grazie all’intervento del VAR, ma solo alla seconda battuta, visto che alla prima Silvestri aveva intercettato la sua conclusione.

Si fa male Ebosse, che viene sostituito dal rientrante Masina, subito ammonito con Lukaku dopo un battibecco, e poco dopo anche Darmian riceve il cartellino giallo.

Al 44′ minuto gli ospiti riescono a pareggiare con Lovric su assist del solito Pereyra, chiudendo di fatto la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di D’Ambrosio al posto di Darmian, mentre viene ammonito Bijol.

La partita continua ad essere piacevole, visto che entrambe le squadre vogliono vincere e costruiscono tantissime occasioni, con un super Silvestri su Mkhitaryan.

Spazio ai cambi: dentro Success, Lautaro Martinez, Calhanoglu, fuori Thauvin, Lukaku e Brozovic.

Dopo il miracolo di Silvestri su Dzeko, al 73′ minuto i padroni di casa tornano in vantaggio con Mkhitaryan su cross del solito Dimarco.

Entrano Arslan, Samardzic, Ebosele, Gosens e Gagliardini al posto di Lovric, Pereyra, Beto, Dimarco e Mkhitaryan.

Nel finale c’è spazio per un super Lautaro Martinez, che prima è clamorosamente poco cinico e poi al 90′ minuto chiude i giochi riscattandosi dell’errore precedente.

Tabellino di Inter-Udinese 3-1

INTER(3-5-2): Handanovic; Darmian (46′ D’Ambrosio), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (66′ Calhanoglu), Mkhitaryan (84′ Gagliardini), Dimarco (79′ Gosens); Lukaku (66′ Lautaro), Dzeko. All. Simone Inzaghi

UDINESE(3-5-1-1): Silvestri; Becão, Bijol, Ebosse (14′ Masina); Ehizibue, Pereyra (76′ Samardzic), Walace, Lovric (75′ Arslan), Udogie; Thauvin (61′ Success); Beto (76′ Ebosele). All. Andrea Sottil

Gol: 20′ rig. Lukaku (I), 43′ Lovric (U), 73′ Mkhitaryan (I), 89′ Lautaro (I)

Assist: Pereyra (U), Dimarco (I)

Ammoniti: Lukaku (I), Masina (U), Darmian (I), Bijol (U)

Arbitro: Federico Dionisi, sezione di L’Aquila