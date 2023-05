Video Gol Highlights Inter-Milan 1-0: Sintesi 16-05-2023

Highlights e Video Gol di Inter-Milan 1-0: saranno i nerazzurri a disputare la finalissima del 10 giugno ad Istanbul contro una tra Real Madrid e Manchester City.

E’ Martinez a decidere il match con un beffardo gol ad un quarto d’ora dal termine. Milan pericoloso in un paio di occasioni nel primo tempo, ma complessivamente molle e spuntato in avanti, ben chiuso da un avversario che si difende con ordine e colpisce quando necessario.

La Sintesi di Inter-Milan 1-0

Il Milan parte bene e al minuto 11 sfiora il vantaggio con Diaz: Tonali si lancia sulla fascia sinistra dopo aver rubato palla a Mkhtaryan, resiste al ritorno dell’armeno e scarica verso lo spagnolo, il quale, senza pressione e quasi dal dischetto, calcia di precisione anziché di potenza e agevola la parata a terra di Onana.

Dopo una lunga con tanta Inter, in verità inconcludente e più propensa a difendersi, al 38° i rossoneri hanno un’altra chance enorme: Leao si produce in una delle sue sgroppate a sinistra e scocca un diagonale che sfiora il palo.

Poco dopo, i nerazzurri vanno a loro volta vicini al gol: su punizione di Calhanoglu, Dzeko stacca di testa e Maignan è miracoloso.

A parte qualche tiro impreciso, la squadra di Simone Inzaghi non attacca più di tanto e preferisce colpire in contropiede, ma il Milan è disposto bene e annulla ogni rischio. Ma la rete non arriva né arriverà, almeno nella prima frazione, che viene prolungata di ulteriori tre minuti prima di andare in archivio.

Nella ripresa non accade alcunché di rilevante per lunghi minuti, nei l’Inter accentua la propensione difensiva non rischiando nulla contro un Milan che fa sempre più fatica ad accendersi.

Al minuto 74 il contropiede nerazzurro si rivela efficace: un’azione confusa nell’area avversaria, fatta di tocchi continui, termina con il sinistro di Lautaro che buca Maignan sul primo palo.

Inutile dire che la squadra di Pioli si spegne definitivamente e così sono ancora i nerazzurri a sfiorare il gol con un tiro di Martinez difficoltosamente respinto in corner da Maignan. Inevitabilmente non accade più nulla e i minuti successivi sono una marcia verso il triplice fischio, che arriva dopo tre minuti di recupero.

Video Gol e Highlights Inter-Milan 1-0

Il Tabellino di Inter-Milan 1-0

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (85′ Gagliardini), Calhanoglu, Mkhitaryan (44′ Brozovic), Dimarco (66′ Gosens); Martinez (86′ Correa), Dzeko (66′ Lukaku). Allenatore: Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (64′ Kalulu), Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (77′ Saelemaekers), Diaz (77′ Origi), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Marcatori: 74′ Martinez

Arbitro: Turpin (FRA)

Ammoniti: Thiaw, Barella, Tonali, Krunic, Tomori, Kalulu e Martinez