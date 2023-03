Video Gol Highlights Inter-Juventus 0-1: Sintesi 19-3-2023

Video Gol e Highlights Inter-Juventus 0-1, 27° Giornata Serie A: decide Kostic

La Juventus batte l’Inter allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel posticipo serale della domenica della ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri, che si portano a quarantuno punti in classifica, che sarebbero cinquantasei senza penalizzazione, quindi secondi in classifica a quindici punti dalla capolista.

Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri, che si fermano a quota cinquanta punti e scivolano non solo al terzo posto, ma anche a meno ventuno punti dalla capolista.

Sintesi di Inter-Juventus 0-1

Out Bastoni, Gosens, Skriniar e Dalbert per Simone Inzaghi, che schiera Darmian, De Vrij e Acerbi in difesa davanti a Onana, conferma Dumfries a centrocampo con Barella, Calhanoglu, Brozovic e Dimarco e lancia Lukaku in attacco con Lautaro Martinez.

Solite assenze per Massimiliano Allegri, orfano di Alex Sandro, Ihattaren, Kaio Jorge, Kean, Milik, Peeters e Pogba. In difesa c’è Gatti con Bremer e Danilo a protezione di Szczesny, scelto De Sciglio a centrocampo con Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic, sorpresa Soule in attacco con Vlahovic.

E’ una partita davvero molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono ordinati e compatti dietro la linea del centrocampo per poi ripartire in contropiede.

Il più pericoloso è Barella, che impegna Szczesny con un paio di belle conclusioni, ma a sbloccare il risultato sono gli ospiti al 23′ minuto con Kostic, che trova il gol del vantaggio su assist di Rabiot, servito da una sponda di Vlahovic sul lancio di Gatti.

I padroni di casa provano a reagire, macinano possesso palla, ma gli ospiti pressano con aggressività provandoci anche con Soule prima del giallo di Barella e Gatti, e rischiano solo su un colpo di testa di Lukaku.

Nel secondo tempo si combatte su ogni palla, con continui capovolgimenti di fronte, visto che i padroni di casa ci provano in tutti i modi possibili, ma gli ospiti resistono in difesa e ribaltano l’azione con grande pericolosità.

Eppure, Szczesny e Onana riescono sempre a sventrare qualsiasi situazione pericolosa, nonostante la qualità delle giocate avversarie, in realtà le due squadre non riescono veramente ad impensierire gli avversari.

C’è spazio per Mkhitaryan, D’Ambrosio e Chiesa, che subentrano per Barella, Dimarco e Soule, mentre viene ammonito Rabiot prima di una parata di Szczesny sulla punizione di Calhanoglu e un bel contropiede di Chiesa, e dell’entrata in campo di Cuadrado per De Sciglio.

Entrano Dzeko e Correa al posto di Lukaku e Darmian per i padroni di casa, che cambiano modulo e passano ad un super offensivo 4-3-1-2, mentre Bellanova e Paredes, anche ammonito, rilevano Dumfries e l’infortunato Chiesa prima della conclusione imprecisa di Mkhitaryan e del giallo a Danilo e D’Ambrosio.

Al termine della partita, l’arbitro espelle D’Ambrosio e Paredes per polemiche e accenno di rissa.

Highlights e Video Gol di Inter-Juventus 0-1:

Tabellino di Inter-Juventus 0-1

Inter (3-5-2): Onana; Darmian 5,5 (34′ st Correa), De Vrij, Acerbi; Dumfries 5 (38′ st Bellanova), Barella 6 (18′ st Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco 6 (18′ st D’Ambrosio); Martinez, Lukaku 6 (34′ st Dzeko).

Allenatore: Inzaghi



Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio 6 (30′ st Cuadrado), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé 6 (21′ st Chiesa 6 (38′ st Paredes)); Vlahovic.

Allenatore: Allegri



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 23′ Kostic (J)

Ammoniti: Barella (I), Gatti (J), Rabiot (J), Danilo (J), Paredes (J), D’Ambrosio (I)

Espulsi: D’Ambrosio (I), Paredes (J)