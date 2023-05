Video Gol Highlights Hellas Verona-Empoli 1-1 : Sintesi 28-5-2023

Video Gol e Highlights Hellas Verona-Empoli 1-1, 37° Giornata Serie A: segnano Gaich e Stojanovic

Il Verona non va oltre l’1-1 in casa al Bentegodi e, dopo il gol del vantaggio siglato da Gaich, si fa riagguantare negli ultimi minuti da una girata a rete di Stojanovic che sigla il pareggio dell’Empoli. Il Verona resta aggrappato al treno salvezza con 31 punti totalizzati, gli stessi dello Spezia, in attesa dell’ultimo turno di campionato che decreterà chi resterà in Serie A anche la prossima stagione.

Sintesi di Hellas Verona-Empoli 1-1

L’Hellas Verona dovrà fare a meno di Lazovic, Lasagna, Duda e Doig, ancora fermi ai box. Zaffaroni lancia dal primo minuto Ngonge e Djuric come riferimenti offensivi. Sugli esterni si aggiraranno Terracciano e Depaoli, mentre in mezzo al centrocampo ci saranno Sulemana, Veloso e Tameze. In difesa Magnani, Hien e Cabal a schermare Montipò.

Nell’Empoli Zanetti perde Caputo poche ore prima del match lanciando Piccoli dal primo minuto. Alle sue spalle batteria di trequartisti composta da Cambiaghi, Fazzini e Akpa Akpro. In mediana Haas e Grassi. Mentre a comporre la difesa ci saranno Cacace e Ebuhei sulle fasce e Luperto e Ismajili al centro. In porta confermato Vicario.

Primo tempo, con pochissime occasione nel match del Bentegodi che vede le due squadre fronteggiarsi soprattutto a centrocampo dal punto di vista fisico.



Il primo squillo degno di nota della prima frazione di avverte al 19’ minuto, quando Cacace riesce a procurarsi un po’ di spazio e a concludere verso la porta, ma la conclusione è centrale e non impensierisce Montipò.



La squadra di Zaffaroni non riesce quasi mai ad affacciarsi concretamente nella metà campo avversaria durante tutta la prima parte di gara.

Nella ripresa Zaffaroni si gioca la carta vincente Gaich, che entra al 59’ al posto di Veloso e, appena due minuti, dopo sblocca le marcature con il pallone che gli rimbalza sui piedi e che l’argentino scaraventa in rete.



L’Empoli sembra essere incapace di rispondere al vantaggio veronese, fino a quando non si presenta una potenziale occasione dagli undici metri al minuto 80’ che però viene prontamente smentita dall’arbitro dopo il consulto con il Var.



Proprio quando tutto sembra perduto, l’ultimo pallone della gara dell’Empoli passa tra i piedi di Peter Stojanovic, che riceve un ottimo pallone in area e insacca il gol del pareggio dell’Empoli al minuto 96’ infrangendo i sogni di vittoria dell’Hellas.

Highlights e Video Gol di Hellas Verona-Empoli 1-1 :

Tabellino di Hellas Verona-Empoli 1-1

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terraciano, Sulemana, Veloso, Depaoli; Ngonge, Tameze; Djuric. All. Zaffaroni

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Haas; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli. All. Zanetti

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 61’ Gaich (V) Stojanovic 96′ (E)

Ammoniti: Cabal, Veloso, Gaich, Ceccherini