Video Gol Highlights Georgia-Portogallo 2-0: sintesi 26-06-2024

Il Risultato di Georgia-Portogallo 2-0, 3° giornata Gruppo F: imbottiti di riserve, gli iberici incappano in una serata storta al cospetto di un avversario motivatissimo che ha offerto una prestazione leggendaria riuscendo non solo a vincere con merito, ma anche a ottenere, con 4 punti, la qualificazione agli ottavi di finale in qualità di migliore terza. Portogallo primo, ma con varie cose da rivedere.

Kvaratskhelia apre subito e Mikautadze, capocannoniere solitario del torneo con tre gol, chiude.

La Sintesi di Georgia-Portogallo 2-0

Due minuti e la Georgia, sfruttando un errore in disimpegno di Antonio Silva, passa in vantaggio: Mikautadze si lancia nella prateria lasciata vuota dagli avversari e serve l’accorrente Kvaratskhelia, che fredda Diogo Costa con un sinistro incrociato.

Colpita a freddo, la formazione di Martinez tenta di riorganizzare le idee e inizia a macinare gioco provando a chiudere l’avversario nella propria metà campo, ma i georgiani sono compatti e battaglieri e Mamardashvili si conferma uno dei migliori estremi difensori del torneo respingendo un missile su punizione di Ronaldo.

Se non ci arriva lui, la Georgia può contare sulla serata no dei portoghesi, di certo imprecisi e nervosi ma anche sfortunati poiché i loro tentativi terminano di poco fuori varie volte. Nemmeno con una discreta collezione di corner il Portogallo riesce a fare centro.

Accade anche che la Georgia sfiori il raddoppio all’improvviso: al 33° Kvaratskhelia manca di poco il bersaglio cogliendo l’esterno della rete con un destro secco in area e al 36° scodella in area una punizione che, sfiorata soltanto da Lochoshvili, termina fuori di poco. Poco altro succede e il primo tempo si conclude dopo tre minuti di recupero.

Ronaldo, ancora a secco, vuol segnare ad ogni costo e cerca ancora gloria al 52°, ma un difensore gli devia il tiro a colpo sicuro e i portoghesi devono accontentarsi di un corner che sarà senza esito.

Esito felice ha, invece, una nuova avanzata georgiana nella metà campo portoghese, conclusasi con un fallo di Neves su Kiteishvili che il VAR considera passibile di calcio di rigore: dal dischetto va Mikautadze, che angola riuscendo a battere Diogo Costa, che pure aveva intuito.

I georgiani, sulle ali dell’entusiasmo, continuano comunque a chiudere ogni varco per cercare il contropiede appena possibile e così gli iberici fanno una fatica enorme a trovare spazi e occasioni fino ai minuti finali, nei quali, dopo un pericoloso tiro di Davitashvili terminato a lato all’85°, arriva una chance ghiotta sprecata da Conceicao, che conclude in diagonale in maniera imprecisa, e, infine, una anche per Dalot che calcia da fuori trovando pronto un grande Mamardashvili.

Dopo quattro minuti extra, il match finisce con la festa georgiana.

Highlights e Video Gol di Georgia-Portogallo 2-0

Il Tabellino di Georgia-Portogallo 2-0

Georgia (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani (76′ Kverkvelia), Kashia, Lochoshvili (63′ Tsitaishvili), Dvali; Chakvetadze (81′ Mekvabishvili), Kochorashvili, Kiteishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia (81′ Davitashvili). CT: Sagnol

Portogallo (3-5-2): Diogo Costa; Antonio Silva (66′ Demedo), Danilo Pereira, Inacio; Dalot, Joao Neves (75′ Matheus Nunes), Palhinha (46′ Ruben Neves), Pedro Neto (75′ Diogo Jota), Francisco Conceiçao; Joao Felix, Cristiano Ronaldo (66′ G. Ramos). CT: Martinez

Marcatori: 2′ Kvaratskhelia e 57′ rig. Mikautadze

Arbitro: Scharer

Ammoniti: Ronaldo, Pedro Neto, Ruben Neves e Mekvabishvili

