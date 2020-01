Video Gol Highlights Genoa-Roma 1-3: Pandev risponde a Under e Spinazzola, Dzeko la chiude

Risultato Genoa-Roma , 20° Giornata Serie A: Under apre le danze. Sul finire di primo tempo il raddoppio di Spinazzola viene dimezzato da Pandev. Dzeko firma il tris

Finalmente. Dopo la vittoria in Coppa Italia, e le sconfitte iniziali con le torinesi, la Roma trova il primo successo del 2020 anche in campionato. La squadra di Fonseca espugna il Ferraris battendo 1-3 il Genoa con le reti di Under, Spinazzola e Dzeko.

Tre punti che permettono ai giallorossi di allungare, solo momentaneamente, sull’Atalanta nella lotta Champions. Genoa sempre più in crisi.

La sintesi di Genoa-Roma , 20° Giornata Serie A

Pronti. Partenza, via e la Roma passa in vantaggio. Under, che aveva cercato la rete pochi minuti prima con un tiro finito alto, crossa un pallone che non viene toccato da nessuno e si insacca alle spalle di Perin, ingannato anche dal movimento di Pellegrini.

Poco dopo i giallorossi sfiorano anche il raddoppio. Spinazzola contro-crossa la punizione di Pellegrini, Dzeko non impatta perfettamente a pochi messi da Perin.

Nella parte centrale di primo tempo è la Roma a tenere il controllo del gioco. La squadra di Fonseca è aggressiva, cercando di rompere la difesa del Genoa, rintanato dietro la linea della palla.

Al 25’ il contropiede genoano sulla destra gestito da Sanabria e Cassata viene fermato fallosamente da Veretout che abbatte quest’ultimo. Maresca ammonisce il francese.

Subito dopo Under cerca la doppietta con un tiro a giro; Perin blocca comodamente.

A dieci minuti dalla pausa, il Genoa si va veramente vivo nell’area giallorossa. Pandev in scivolata mette al centro il cross dalla destra di Cassata ; la palla rimbalza davanti Pau Lopez, graziato da Ghiglione.

La Roma risponde con la punizione del 38′ di Pellegrini (Romero ammonito), ben calciata ma troppo alta.

Finale di primo tempo scoppiettante. Prima la Roma trova il raddoppio con il cross di Spinazzola ( uno dei migliori) deviato da Biraschi; Perin nuovamente beffato.

L’ultimo sussulto però è rossoblu. Su una palla lunga la retroguardia giallorossa non è perfetta a salire; Pandev anticipa l’avventata uscita fuori tempo di Pau Lopez ed accorcia.

Nella ripresa i ruoli si invertono. La Roma rinuncia all’aggressività del primo tempo, il Genoa invece si leva i panni attendisti e indossa la corazzata. Corazzata che rischia di far male.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pau Lopez mette il salvagente ai compagni con uno strepitoso intervento sulla girata di testa di Goldaniga. Il portiere spagnolo blocca poi la conclusione di Barreca.

Gli ospiti reagiscono. Il tiro da fuori area di Veretout viene deviato da Perin e finisce sui piedi di Dzeko; il bosniaco, peccatore in imprecisione e cattiveria, manda alto.

I padroni di casa ricambiano il favore del gol di Pandev. Pellegrini raccoglie il passaggio involontario di Perin e serve Dzeko davanti la porta, il capitano di giornata questa volta non sbaglia. Il Genoa gioca, la Roma segna.

Nel finale i giallorossi accarezzano anche il poker. Kluivert porta palla, Dzeko è in buona posizione l’olandese però non lo serve correttamente.

Il triplice fischio arriva su un tiro non troppo pretenzioso dello stesso classe ’99, ma sopratutto su un’altra importante parata di Pau Lopez, questa volta su Pandev. Primi tre gol e primi tre punti ( in campionato) del nuovo anno. Ora testa alla Juve. E al derby.

Video Gol Highlights di Genoa-Roma , 20° Giornata Serie A

Il tabellino di Genoa-Roma , 20° Giornata Serie A

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Gihlione, Sturaro, Schöne, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

AMMONITI: Veretout (R), Romero (G), Dzeko (R), Pau Lopez (R).

MARCATORI: 6′ pt under (R), 44′ pt aut. Biraschi (R), 45′ pt Pandev (G), 29′ st Dzeko (R)

ARBITRO: Maresca di Napoli

