Video Gol Highlights Galles-Inghilterra 0-3: Sintesi 29-11-2022

L’Inghilterra batte il Galles all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan nella terza ed ultima giornata del Gruppo B della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Gli inglesi conquistano la qualificazione agli ottavi di finale come prima classifica eliminando proprio i gallesi come ultimi.

Sintesi di Galles-Inghilterra 0-3

Out Hennessey per il ct Page, che schiera Ward a porta, protetto da Williams, Mepham, Rodon e Davies in difesa, con Ampadu e Allen in mediana e il quartetto d’attacco costituito da James, Ramsey e Bale sulla trequarti alle spalle di Moore unica punta.

Infortunato White per il ct Southgate, che punta su Walker, Stones, Maguire e Shaw in difesa davanti a Pickford, in mediana Henderson con Rice e Bellingham, mentre nel tridente d’attacco ci sono Foden, Kane e Rashford.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli inglesi fanno possesso palla ed attaccano a testa bassa i gallesi, che non fanno altro che difendersi chiudendo tutti gli spazi tentando poi qualche contropiede.

Ci provano Rashford e Foden prima del giallo a James, mentre si fa male Williams, che viene sostituito da Roberts.

Gli inglesi si affidano praticamente solo alle giocate di Foden e Rashford, che sembrano ispirati, ma anche poco precisi e cinici sotto porta, mentre Stones e Allen non spaventano i portieri avversari.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Johnson al posto di Bale, ma gli inglesi entrano in campo ancora più agguerriti, se è possibile, trovando i gallesi fin troppo disordinati.

Al 50′ minuto gli inglesi sbloccano finalmente il risultato trovando il gol del vantaggio con un bellissimo destro a giro di Rashford.

E al 51′ minuto addirittura arriva subito il raddoppio di Foden, su assist di Kane, che sfrutta al meglio un clamoroso errore di Davies.

Ci prova James, ma senza fortuna, prima dell’entrata in campo di Alexander-Arnold, Wilson, Phillips, Morrell e Trippier al posto di Walker, Kane, Rice, Davies e Shaw, e viene ammonito Ramsey.

Al 68′ minuto gli inglesi chiudono i giochi calando il tris con Rashford, che si regala una bella doppietta servito da Alexander-Arnold.

Dopo aver sfiorato la tripletta, Rashford esce per Grealish e Wilson e Colwill rilevano Allen e James.

Tabellino di Galles-Inghilterra 0-3

GALLES (4-3-3): Ward; Williams (36′ Roberts), Mepham, Radon, Davies (59′ Morrell); Ramsey, Ampadu, Allen (81′ Colwill); Bale (46′ Johnson), Moore, James (77′ Wilson). CT: Page.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker (57′ Alexander-Arnold), Stones, Maguire, Shaw (65′ Trippier); Henderson, Rice (58′ Phillips); Rashford (76′ Grealish), Bellingham, Foden; Kane (58′ Wilson). CT: Southgate.

Gol: 50′ Rashford (I), 51′ Foden (I), 68′ Rashford (I)

Ammoniti: James (G), Ramsey (G)