Video gol highlights Frosinone-Pordenone 0-1: sintesi 09-08-2020

Video gol highlights, sintesi e risultato Frosinone-Pordenone 0-1, semifinale di andata playoff Serie B: successo forse inatteso, ma meritatissimo, per i friulani al “Matusa”. Tremolada decide la contesa con un gran gol nei minuti conclusivi e regala ai suoi una bella fetta di finale. Per ribaltare la situazione il Frosinone non dovrà solo espugnare il “Rocco” mercoledì sera, ma dovrà farlo segnando due gol di scarto.

Cronaca Frosinone-Pordenone 0-1, semifinale di andata playoff Serie B

Sono i laziali a partire meglio e ad avere subito una chance per andare in vantaggio: al 3° minuto Dionisi prende palla e conclude dal limite, ma la sfera prende il giro largo e va fuori.

Molto più ghiotta l’occasione al 9° minuto invece: Novakovich, avvantaggiato dall’uscita a vuoto di Di Gregorio sul traversone di Paganini, potrebbe segnare di testa senza problemi, ma mette a lato da posizione invitante.

Al 13° si vedono in avanti friulani con la sponda di Candellone per Ciurria e il tiro di quest’ultimo da una ventina di metri circa: pallone oltre la traversa.

Dopo una ventina di minuti privi di sussulti, il Pordenone spaventa gli avversari dalla bandierina: Candellone devia di tacco il cross nel tentativo di servire i compagni appostati appostati sotto porta, ma nessuno è pronto al tocco risolutivo e l’occasione sfuma.

Nel terzo ed ultimo minuto di recupero i ramarri provano il contropiede con Ciurria, che però conclude senza precisione da fuori mandando il pallone alto. La prima frazione finisce così.

Il secondo tempo comincia con i padroni di casa ben presto pericolosi in pochi minuti: al 49° Di Gregorio è bravissimo ad allungarsi per deviare in angolo una spaccata di Novakovich; lo statunitense, un minuto dopo, è bravo ad invitare Brighenti al tiro mettendogli un bel pallone sul dischetto, ma il difensore arriva in scivolata e manda alto sprecando la chance.

Al 64° Ciurria prova la sorpresa con un tiro al volo trovando la grande risposta di Bardi. Subito dopo ci prova Dionisi dopo un dribbling in area, ma Di Gregorio emula il collega.

Al 74° Bardi è nuovamente eccellente nell’impedire a Burrai di segnare in tuffo, però deve arrendersi quando, al minuto 82, il nuovo entrato Tremolada inventa un missile di controbalzo dal limite che finisce nel sette. L’azione nasce da un pallone perso dal Frosinone sulla sua trequarti grazie all’intervento di Burrai, che poi serve il trequartista per il colpo vincente.

Al minuto 88 Mazzocco sfiora il raddoppio in contropiede: servito da Ciurria, l’altro dei subentrati sistema la sfera e calcia da venti metri trovando ancora pronto Bardi.

Al 94° il Frosinone trova improvvisamente il pareggio con Salvi, che insacca risolvendo una mischia generatasi dopo una punizione dal limite. La rete, però, è irregolare a causa di un offside di Ariaudo e Massimi annulla dopo un VAR check. E’ l’ultima emozione del match.

Migliori in campo Bardi (7), incolpevole sul gol ed eccellente in più occasioni, e Tremolada (7), cui bastano dieci minuti più recupero per divenire man of the match e, forse, of the season. Male Ciano e Bocalon (5 per entrambi), entrati nella ripresa e mai sollecitati.

Tabellino Frosinone-Pordenone 0-1, semifinale di andata playoff Serie B

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti (83′ Ardemagni), Ariaudo, Krajnc; Paganini (79′ Zampano), Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Novakovich (52′ Ciano), Dionisi. Allenatore: Nesta

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, Gasbarro; Misuraca (89′ Zammarini), Burrai, Pobega (79′ Mazzocco); Gavazzi (79′ Tremolada); Ciurria (89′ Pasa), Candellone (55′ Bocalon). Allenatore: Tesser

Arbitro: Massimi

Marcatori: 82′ Tremolada

Ammoniti: Candellone, Pobega e Ciano

Espulsi:

