Video Gol Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1: Sintesi 28-9-2023

Video Gol e Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1, 6° Giornata Serie A: segnano Nico Gonzalez e Soule

Solo un pareggio tra Frosinone e Fiorentina alla PSC Arena di Frosinone, conosciuta anche come Stadio Benito Stirpe, nel posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Quinto risultato utile consecutivo per i ciociari, addirittura a quota nove, due in meno dei toscani, che racimolano il terzo risultato utile consecutivo fermandosi dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Frosinone-Fiorentina 1-1

Indisponibili Kaio Jorge, Gelli, Harroui, Kalaj e Lirola per Eusebio Di Francesco, che punta su Okoli in difesa con Oyono, Romagnoli e Marchizza a protezione di Turati, spazio a Brescianini in mediana con Barrenechea e Mazzitelli, ancora Baez nel tridente d’attacco con Soule e Cheddra.

Assenti Castrovilli, Dodò e Yerri Mina per Vincenzo Italiano, che schiera Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta e Parisic in difesa davanti a Terracciano, confermato Duncan al fianco di Arthur e Bonaventura a centrocampo, sorpresa Sottil con Nzola e Nico Gonzalez nel tridente d’attacco.

E’ una partita quasi a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti danno inizio ad un vero e proprio monologo approfittando del baricentro fin troppo basso dei padroni di casa, rintanati nella propria metà campo.

Inizia il tiro al bersaglio alla porta di Turati, che deve fare gli straordinari su Sottil, Nico Gonzalez, Nzola e Parisi.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 19′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato con Nico Gonzalez su assist perfetto di Duncan.

Solo dopo l’ammonizione di Milenkovic, finalmente i padroni di casa reagiscono, alzano il baricentro, rispondono agli avversari con la stessa moneta e si fanno vedere in attacco con Brescianini, ma nel finale rischiano di affondare sui colpi di Bonaventura, Nzola, Parisi e Duncan.

Il secono tempo si apre con l’entrata in campo di Kayode al posto di Biraghi e con il giallo per Mazzitelli, ma calano sensibilmente i ritmi di gioco.

Dopo il tentativo di Brescianini, entra Ikone per Sottil, vengono ammoniti Parisi e Okoli, e Caso e Garritano subentrano per Baez e Brescianini, con Mazzitelli sempre pericoloso.

Al 70′ minuto i padroni di casa pareggiano con Soule al termine di una bella azione personale di Caso.

⏱️ FT | Pareggio tutto argentino allo Stirpe! 🇦🇷🧉#FrosinoneFiorentina 1-1 pic.twitter.com/OPvRywzVH8 — Lega Serie A (@SerieA) September 28, 2023

Nel finale Mandragora, Barak, Beltran, Cuni, Monterisi e Bourabia sostituiscono Arthur, Bonaventura, Nzola, Cheddira, Soule e Barrenechea, inutile le conclusioni proprio di Mandragora, che spende pure il cartellino giallo, e Barak.

Highlights e Video Gol di Frosinone-Fiorentina 1-1:

Tabellino di Frosinone-Fiorentina 1-1

Marcatori: 19’ p.t. Nico Gonzalez (FIO), 25’ s.t. Soulé (FRO)



Assist: 19’ p.t. Duncan (FIO), 25’ s.t. Caso (FRO)



FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (45’ s.t. Bourabia), Brescianini (20’ s.t. Garritano); Soulé (45’ s.t. Monterisi), Cheddira (36’ s.t. Cuni), Baez (20’ s.t. Caso). All. Di Francesco



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (1’ s.t. Kayode); Arthur (26’ s.t. Mandragora), Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura (26’ s.t. Barak), Sottil (15’ s.t. Ikone); Nzola (36’ s.t. Beltran). All. Italiano.



Arbitro: Fourneau di Roma 1.



Ammoniti: 21’ p.t. Milenkovic (FIO), 5’ s.t. Mazzitelli (FRO), 18’ s.t. Okoli (FRO), 23’ s.t. Parisi (FIO), 41’ s.t. Oyono (FRO), 46’ s.t. Mandragora (FIO).