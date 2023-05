Video Gol Highlights Fiorentina 2-1 e Sintesi 27-05-2023

Video Gol e Highlights di Fiorentina – Roma 2-1, 37° Giornata Serie A: giallosossi in vantaggio con El Shaarawy in apertura di partita, la Fiorentina la ribalta negli ultimi 5 minuti con i gol di Jovic e Ikonè.

Continua l’astinenza dalle vittorie della Roma in Campionato che non vince da un mese e mezzo.

L’ultima vittoria della Roma di Mourinho in Serie A risale infatti al 16 aprile scorso quando sconfisse l’Udinese 3 a 0 all’Olimpico. Dopo questa vittoria sono arrivati 4 pareggi e 3 sconfitte.

I giallorossi restano fermi a quota 60 punti e ora puntano a vincere l’Europa League mercoledì nella finale di Budapest contro il Siviglia per andare in Champions League.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo la delusione per la sconfitta di mercoledì in Finale di Coppa Italia contro l’Inter per 2 a 1 ritrova la vittoria in campionato e aggancia il Torino all’8° posto con 53 punti.

Sintesi di Fiorentina – Roma 2-1:

Italiano manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con Cerofolini in porta e davanti a lui Martinez Quarta e Igor centrali con Venuti a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo ci sono Duncan e Mandragora. In attacco Jovic punta centrale supportato da Ikonè, Barak e Saponara.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 4-3-2-1 con Svilar in porta ed in difesa Bove, Smalling e Llorente. A centrocampo ci sono Tahirovic e Wijnaldum al centro con Zalewski a destra e Missori a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Solbakken e El Shaarawy.

La Roma passa subito in vantaggio all’11° con El Shaarawy. C’è il lungo lancio di Smalling per Belotti che effettua il cross in area, torre di Solbakken per El Shaarawy che è più veloce di tutti a mettere in rete!

Al 26° la Roma sfiora il gol del raddoppio! Miracoloso salvataggio sulla linea di Martinez Quarta su conclusione a colpo sicuro di Solbakken.

La Fiorentina segna il gol del pareggio all’85° con Jovic! Cross dalla destra di Koumè e sponda di Mandragora per Jovic che è più veloce di tutti e mette in rete.

Passano 3 minuti e la Fiorentina ribalta la partita.

Cross di Terzic con Koumè che fa da sponda per Ikonè che non deve far altro che spingere il pallone in rete a porta vuota.

Highlights e Video Gol di Fiorentina – Roma 2-1:

Tabellino di Fiorentina – Roma 2-1:

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti (17′ st Dodò), Martinez Quarta (1′ st Milenkovic), Igor, Biraghi (1′ st Terzic); Duncan (31′ st Kouame), Mandragora; Ikoné, Barak, Saponara (16′ st Sottil); Jovic. A disp: Terracciano, Bonaventura, Cabral, Castrovilli, Ranieri, Gonzalez, Amrabat, Bianco, Kayode, Brekalo. All.: Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Missori, Smalling (1′ st Mancini), Llorente, Zalewski (35′ st Abraham); Bove, Tahirovic, Wijnaldum (15′ st Cristante); Solbakken (26′ st Ibanez), El Shaarawy (1′ st Celik); Belotti. A disp.: Boer, Keramitsis, Darboe, Volpato, Pagano. All.: Mourinho

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 11′ El Shaarawy (R), 40′ st Jovic (F), 43′ st Ikoné (F)

Ammoniti: Saponara (F), Missori (R), Martinez Quarta (F), Venuti (F), Solbakken (R), Jovic (F)