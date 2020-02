Video gol highlights Empoli-Pisa 2-1: Frattesi e Tutino mettono la terza, Masucci non basta

Risultato Empoli-Pisa 2-1, 24° giornata Serie B: i padroni di casa, abbastanza meritatamente, si aggiudicano i tre punti in pieno recupero trovando la terza vittoria di fila da quando Marino è sulla loro panchina e portandosi a -2 dai playoff. I pisani, invece, sbagliano troppo in difesa e perdono ritrovandosi a soli 2 punti dai playout.

Cronaca Empoli-Pisa 2-1, 24° giornata Serie B

L’Empoli crea molte occasioni prima della mezz’ora, almeno due delle quali ghiottissime: la prima arriva al 6° ed è per Frattesi, che si inserisce in area per rispondere al suggerimento di Tutino e conclude male da posizione vantaggiosa trovando la risposta non impegnativa di Gori.

Al 12° Bajrami si inventa una bella azione personale evitando due avversari e facendo il suo ingresso in area, ma anziché mettere al centro si ingolosisce e cerca il diagonale trovando ancora pronto Gori.

Tre minuti più tardi Gori deve intervenire ancora per evitare che Mancuso, lanciato di tacco da Henderson, vada a segno in diagonale una volta entrato in area.

I padroni di casa sfiorano ancora il gol dopo il quarto d’ora e poi ancora a metà tempo con Tutino che prima manda clamorosamente alto un cross di Henderson pur essendo al centro dell’area e poi prova una bella acrobazia dall’area piccola che sorvola la traversa di poco.

Poco prima della mezz’ora inizia a farsi vedere il Pisa, che al 28° passa improvvisamente in vantaggio con Masucci: l’attaccante ospite si avventa su un lancio lungo di Benedetti e, dopo aver scavalcato Romagnoli con un sombrero, batte Brignoli di sinistro.

L’Empoli, colpito a sorpresa, non si raccapezza e perde fiducia, mentre il Pisa va vicina al raddoppio al minuto 32 con Marin, ma il centrocampista non trova la porta per pochissimo sull’ottimo cross di Lisi. La prima frazione non offrirà altro.

Nella ripresa il Pisa si difende dagli assalti avversari sin da subito, ma la pressione empolese è fortissima e, dopo un gol divorato da Pinato, al 70° arriva un pareggio tutto sommato giusto grazie Frattesi, a segno anche all’andata, che batte Gori con un gran tiro di sinistro da dentro l’area dopo una bellissima azione condotta da Tutino e rifinita da Henderson.

I venti e passa minuti finali sono poco emozionanti e si gioca poco per via di numerosi falli: l’Empoli si getta a caccia della vittoria, mentre il Pisa si difende con ordine.

Volpi assegna ben 6 minuti di recupero e proprio al sesto di questi Tutino, servito ancora da Henderson, si inventa una sassata da limite che picchia la parte inferiore della traversa e finisce in rete nel tripudio generale. Il match termina poco dopo.

Migliori in campo Henderson (7.5), assistman della serata per ben due volte, e Gori (6.5), incolpevole sui gol e sempre attento. Male Mancuso e Marconi (5 per entrambi), evanescenti.

Tabellino Empoli-Pisa 2-1, 24° giornata Serie B

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi (85′ Bandinelli), Ricci, Henderson; Bajrami (74′ Ciciretti), Mancuso (57′ La Mantia), Tutino. Allenatore: Marino

Pisa (4-3-1-2): Gori; Belli (80′ Pisano), Caracciolo, Benedetti, Lisi; De Vitis, Gucher (73′ Fabbro), Marin (67′ Pinato); Siega; Masucci, Marconi. Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 28′ Masucci, 70′ Frattesi e 96′ Tutino

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Gucher, Masucci, Fiamozzi, Marin e Siega

