Video gol highlights Empoli-Livorno 1-1: Mancuso risponde a Marras per un pareggio che non serve a nessuno

Risultato Empoli-Livorno 1-1, 19° giornata Serie B: è un pareggio giusto quello tra le due toscane, ma inutile. Empoli e Livorno, infatti, rimangono rispettivamente al quintultimo posto e all’ultimo. Nel girone di ritorno servirà una scossa, soprattutto dal mercato.

Il rigore di Marras illude per pochi minuti gli ospiti, presto raggiunti da Mancuso.

Cronaca Empoli-Livorno 1-1, 19° giornata Serie B

La prima svolta di una partita iniziata a ritmi contenuti è al minuto 19 con il rigore assegnato al Livorno per un fallo in di Maietta e Brignoli in compartecipazione ai danni di Marsura: la trasformazione è affidata a Marras, che spiazza il portiere azzurro con un tiro che tocca il palo interno e si insacca nell’angolo opposto.

Il vantaggio labronico dura tuttavia poco e dopo appena quattro minuti l’Empoli ripristina la parità con Mancuso, bravo a deviare in spaccata dall’area piccola un tiro da fuori di Ricci smorzato da un difensore.

A questo punto La Gumina cambia completamente marcia e diviene l’artefice di ogni occasione pericolosa creata dai padroni di casa: la prima al 28° con un tiro insidioso deviato in corner da Boben, la seconda un minuto dopo con una conclusione da posizione ottimale finita sull’esterno della rete e l’ultima allo scadere del tempo, un tiro dalla traiettoria molto strana al termine di un batti e ribatti e che termina di poco fuori.

Il Livorno, invece, si rivede solo al 33° con una sventola di Rocca dalla lunga distanza sulla quale Brignoli compie un intervento risolutivo che manda la palla in corner. La prima frazione si può concentrare in questo modo.

Al 50° c’è subito un’occasione per Mancuso: l’ex pescarese salta bene di testa, ma Plizzari c’è. Poco dopo c’è una chance anche per gli ospiti con Agazzi che prova da fuori senza riuscire a battere l’attento Brignoli.

Dopo una fase di stallo la partita si risveglia alla mezz’ora con la clamorosa palla gol sprecata da Mancuso, che mette alto da buona posizione un bel cross di Balkovec.

Al minuto 80, infine, Bandinelli effettua un cross preciso dalla sinistra sul quale arriva Pirrello, che calcia sul primo palo trovando però la grande risposta di Plizzari. E’ l’ultima emozione di una partita non bella che si è accesa solo a sprazzi.

Migliori in campo Mancuso (6), che ha trovato la rete e se ne è divorata un’altra, e Marras (6), freddo dal dischetto. Male Brignoli (5), spesso insicuro, e Braken (4.5), inconsistente.

Tabellino Empoli-Livorno 1-1, 19° giornata Serie B

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci, Fantacci (63′ Bandinelli); Bajrami (62′ Dezi); La Gumina, Mancuso. Allenatore: Muzzi

Livorno (3-5-2): Plizzari; Del Prato, Boben, Di Gennaro; Marsura (66′ Raicevic), Rocca, Luci (76′ Viviani), Agazzi, Porcino; Marras, Braken (88′ Pallecchi). Allenatore: Tramezzani

Arbitro: Sozza

Marcatori: 19′ rig. Marras e 23′ Mancuso

Ammoniti: Porcino, Pirrello, Fantacci, Dezi, Rocca, Balkovec e Viviani

