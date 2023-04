Video Gol Highlights Empoli-Lecce 1-0 e Sintesi 03-04-2023

Video Gol e Highlights di Empoli-Lecce 1-0 , 28° Giornata Serie A: decide il match Caputo su calcio di rigore al quarto d’ora della ripresa.

Il match tra Empoli e Lecce è iniziato con un ora di ritardo a causa di un principio di incendio sviluppatosi negli spogliatoi della squadra di casa per fortuna senza nessuna conseguenza.

Dopo 4 sconfitte consecutive contro Napoli, Monza, Udinese e Atalanta l’Empoli ritrova la vittoria ed i 3 punti al “Castellani”.

La squadra toscana non vinceva dal 23 gennaio quando sconfisse a San Siro l’Inter 1 a 0. Da lì ci sono stati 3 pareggi e 5 sconfitte per l’Empoli che oggi ritrova 3 punti preziosi in ottica salvezza.

Continua invece la crisi di risultati per il Lecce di Baroni che rimedia la 5° sconfitta consecutiva e si ritrova in piena lotta per non retrocedere con il Verona terzultimo che si sta rifacendo sotto ed è a -8 dai salentini.

Il Lecce dopo aver vinto a Bergamo contro l’Atalanta il 19 Febbraio ha subito 5 sconfitte contro Sassuolo, Inter, Torino, Fiorentina ed Empoli.

Sintesi di Empoli-Lecce 1-0:

Ancora infortunato Vicario per Paolo Zanetti, che conferma Perisan a porta, difeso da Ebuhei, Ismajli, Luperto e Parisi, a centrocampo ci sono Bandinelli, Marin, Akpa-Akpro e Baldanzi, in attacco chance per Piccoli con Caputo.

Non ci sono Dermaku, Pongracic, Umtiti e Maleh per Marco Baroni, che schiera Gendrey, Baschirotto, Tuia e Pezzella in difesa a protezione di Falcone, conferma Blin con Hjulmand e Gonzalez in mediana e lancia Banda in attacco con Colombo e Strefezza.

A causa di un cortocircuito in uno spogliatoio dello stadio, si è scatenato un principio d’incendio, che i pompieri hanno subito sedato, ma a causa del quale la gara è stata posticipata di un’ora.

Nei primi minuti di gioco c’è una fase di studio tra le due squadre con il pallone che si gioca per lo più per vie orizzontali.

All’8° ci prova Strefezza dal limite dell’area con un tiro di destro ma il pallone termina alto.

Al 15° risponde l’Empoli con un tiro di Caputo sempre dal limite che non impensierisce il portiere del Lecce Falcone.

Al 19° viene ammonito Bandinelli per aver fermato una ripartenza del Lecce.

Al 21° cartellino giallo per Blin del Lecce.

Al 28° Strefezza prova la soluzione di potenza su calcio di punizione ma il tiro si infrange sulla barriera.

Al 38° c’è l’infortunio di Akpa Akpro al suo posto entra Fazzini.

Al 41° l’Empoli sfiora il gol del vantaggio su azione in contropiede! Caputo prova il tiro dal limite ma Falcone si supera e con la punta delle dita devia in calcio d’angolo!

In apertura di ripresa Baroni manda in campo nel Lecce Di Francesco al posto di Banda.

Al quarto d’ora del secondo tempo c’è il calcio di rigore per l’Empoli! Parisi va via in area e viene spinto da Hjulmand e l’arbitro dopo aver controllato al Var concede il penalty ai padroni di casa.

Sul dischetto va Caputo che calcia forte e centrale con Falcone che si tuffa all’angolo sinistro e c’è il vantaggio dell’Empoli!

Alla mezz’ora della ripresa cross di Gendray per Di Francesco che prova la conclusione in acrobazia ma il pallone termina sul fondo.

Al 78° Baroni manda in campo Cissè al posto di Colombo.

All’83° viene espulso Bertolini il vice di Mister Zanetti per proteste.

All’86 c’è uno scontro fortuito tra il portiere Falcone e Baschirotto che viene colpito al colto e perde sangue dal naso. Baschirotto rientra in campo dopo essere stato tamponato.

Highlights e Video Gol di Empoli – Lecce 1-0:

Tabellino di Empoli – Lecce 1-0:

EMPOLI: Perisan, Akpa Akpro (dal 39′ st Fazzini), Marin, Caputo (dal 36′ st Satriano), Ebuehi, Bandinelli © (dal 36′ st Grassi), Luperto, Ismajli, Baldanzi, Parisi, Piccoli. A disposizione: Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Satriano, Pjaca, Fazzini, Destro, Tonelli, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Vignato. Allenatore: P. Zanetti

LECCE: Falcone, Baschirotto, Colombo (dal 33′ st Ceesay), Tuia, Gonzalez, Gendrey, Banda (dal 1′ st Di Francesco), Strefezza (dal 28′ st Oudin), Blin (dal 28′ st Helgason), Hjulmand ©, Pezzella (dal 40′ st Gallo). A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Di Francesco, Helgason, Ceccaroni, Gallo, Ciucci, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Cassandro. Allenatore: M. Baroni

Reti: al 17′ st Caputo (rigore)

Ammonizioni: Bandinelli, Blin, Tuia, Fazzini

Espulso al 37′ st Bertolini (dalla panchina)