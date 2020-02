Video gol highlights Empoli-Crotone 3-1: buona la prima di Marino, calabresi non pervenuti

Risultato Empoli-Crotone 3-1, 22° giornata Serie B: i toscani, adesso guidati da un vero allenatore, disputano un ottimo match, a tratti sontuoso, e vincono nettamente grazie ai gol di Tutino, Mancuso e Henderson. Crotone quasi mai in partita, tranne quando trova il gol della speranza con Crociata, ma ad oggi è la peggior prestazione della truppa di Stroppa.

Cronaca Empoli-Crotone 3-1, 22° giornata Serie B

L’Empoli parte fortissimo collezionando occasioni sin dall’inizio, in particolare quella per Bajrami sventata sulla linea da Mazzotta, e costringendo Cordaz a due difficili interventi ancora su Ricci e ancora su Bajrami, e al 17° coglie i frutti della sua pressione: Fiamozzi crossa di prima dal lato destro della trequarti ospite e trova sul secondo palo Tutino pronto alla deviazione vincente di piatto destro ad anticipare Spolli.

Passano tre minuti e i toscani trovano l’immediato raddoppio con Mancuso: l’attaccante controlla il pallone, si accentra da sinistra e, dopo due tocchi di testa, lascia partire un missile da fuori area che si infila nell’angolo più lontano senza che Cordaz possa fare alcunché.

Il Crotone non c’è proprio e gli azzurri cercano di trarne profitto andando di goleada e sfiorando il tris già al 25° con uno splendido assist di Tutino per Mancuso che, lasciato sul posto Spolli, incrocia un po’ troppo con il destro e non trova la porta per pochissimo.

Al 33° Frattesi prova il tiro da fuori, ma il pallone sorvola la traversa. Al 37° si vedono finalmente i pitagorici: Crociata prova a dare la sveglia ai suoi e colpisce palo con un gran tiro da fuori.

Tre minuti dopo lo stesso centrocampista riprova e fa centro grazie anche alla complicità di Brignoli, che non trattiene un tiro abbastanza centrale e senza particolare pericolosità. Con questo episodio si chiude sostanzialmente la prima frazione.

L’Empoli ricomincia in attacco e si vede annullare il terzo gol, segnato da Maietta, per offside dello stesso difensore. Poco male, visto che al 62° il tris è servito: Bajrami fa partire un contropiede fulminante e affida il pallone a Tutino che, al momento giusto, serve il ben sovrappostosi Henderson per il di lui sinistro incrociato vincente.

Anziché proseguire su ritmi elevati, la gara si addormenta di minuto in minuto tanto che per assistere ad un’altra occasione da gol si deve addirittura attendere l’85°: Gerbo prova a sorprendere Brignoli, ma questi si oppone con un grande intervento. Prima e dopo solo la classica girandola di cambi e poco altro.

Migliori in campo Tutino (7.5), che segna e fa segnare rendendosi pericolo più volte, e Crociata (6.5), l’unico degli ospiti a provare a fare qualcosa nel primo tempo segnando anche la rete della speranza. Male Brignoli (5), che compie un errore grossolano che poteva costare molto, e Maxi Lopez (5), invisibile.

Tabellino Empoli-Crotone 3-1, 22° giornata Serie B

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi (86′ Bandinelli), Ricci, Henderson (82′ Stulac); Bajrami (78′ Ciciretti), Mancuso, Tutino. Allenatore: Marino

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Mustacchio (67′ Molina), Benali, Barberis (83′ Ruggiero), Crociata, Mazzotta; Armenteros, Maxi Lopez (68′ Gerbo). Allenatore: Stroppa

Marcatori: 17′ Tutino, 20′ Mancuso, 40′ Crociata e 62′ Henderson

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Maietta, Benali, Balkovec, Bandinelli, Ruggiero e Gerbo

