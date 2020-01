Video gol highlights Empoli-Chievo 1-1: Meggiorini riacciuffa Tutino e inguaia Muzzi

Risultato Empoli-Chievo 1-1, 21° giornata Serie B: niente di fatto al “Castellani” tra i padroni di casa e i clivensi, che impattano e si dividono la posta in palio. Il punto non va granché bene al Chievo, che resta quarto e rischia di essere sorpassato da più squadre, e danneggia ulteriormente l’Empoli, che potrebbe addirittura finire nella zona rossa e, nelle prossime ore, salutare mister Roberto Muzzi e accogliere Pasquale Marino quale terzo allenatore stagionale.

Tutino porta l’Empoli in vantaggio a metà primo tempo, Meggiorini pareggia ad inizio ripresa.

Cronaca Empoli-Chievo 1-1, 21° giornata Serie B

Il primo tempo è poco interessante e si esaurisce in poche vere occasioni, la prima delle quali arriva al 23° minuto, è per i toscani ed è il gol del vantaggio: Frattesi si impossessa del pallone a centrocampo e serve Tutino che entra in area e, dopo aver eluso Cesar con un gran dribbling, batte Semper con un siluro al centro della porta.

La seconda ed ultima vera occasione dei primi quarantacinque minuti è per i clivensi proprio in chiusura: Brignoli esce male su un cross di Garritano e lascia la porta sguarnita, Segre prova il tap in, ma Romagnoli salva sulla linea. In mezzo ai due eventi principali c’è poco o nulla, giusto qualche tentativo sul fondo, e il primo parziale va in archivio con l’Empoli in avanti.

Si ricomincia con un tentativo da centrocampo di Henderson, ex del Verona, che sente aria di derby e prova la sorpresa da centrocampo, ma Semper c’è. Il Chievo si organizza e, rintuzzata la pressione dei locali, perviene al pareggio al 49° con un bel colpo di testa di Meggiorini, in anticipo su Antonelli, su perfetto cross di Segre.

Passa un minuto e sugli sviluppi di un calcio piazzato sia Djordjevic sia Segre mancano di un nulla la deviazione sulla sponda offerta da Cesar.

Per tantissimi minuti la partita si fa brutta e a farla da padrone sono i falli. Per vedere il risveglio bisogna attendere addirittura gli ultimi vagiti.

Al minuto 86 i nuovi entrati Ceter e Ongenda sono i protagonisti di un’azione che vede il primo al cross e il secondo all’inserimento perfetto concluso con un tiro incredibilmente alto malgrado la posizione ottimale.

Le ultime emozioni arrivano addirittura in pieno recupero: al 95° Ciciretti fa tutto bene e tira, ma Semper è bravissimo e devia sul palo. Al 96°, infine, Segre si divora il gol del successo mettendo fuori da due passi un cross di Ongenda.

Migliori in campo Tutino e Meggiorini (6.5 per entrambi), che segnano, sfiorano anche la doppietta e lottano. Male La Mantia e Djordjevic (5 per entrambi), non pervenuti.

Tabellino Empoli-Chievo 1-1, 21° giornata Serie B

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Antonelli (80′ Sierralta), Romagnoli, Maietta, Fiamozzi; Frattesi (89′ Mancuso), Ricci, Henderson; Bajrami (64′ Ciciretti); Tutino, Mancuso. Allenatore: Muzzi

Chievo (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Frey; Segre, Obi (75′ Ongenda), Esposito; Garritano; Meggiorini, Djordjevic (72′ Ceter). Allenatore: Marcolini

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 23′ Tutino e 49′ Meggiorini

Ammoniti: Obi, Antonelli, Cesar, Maietta, Frattesi, Frey, Garritano, Sierralta, Ricci e Leverbe

Espulsi: 79′ Muzzi

Video gol highlights Empoli-Chievo 1-1, 21° giornata Serie B

A BREVE IL VIDEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA