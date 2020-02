Video gol highlights Crotone-Pescara 4-1: calabresi sempre quarti, ancora uno stop per gli abruzzesi

Risultato Crotone-Pescara 4-1, 25° giornata Serie B: i calabresi vincono con merito e senza dubbi contro una compagine abruzzese stasera giunta al terzo stop di fila. Il Crotone torna così al 4° posto, mentre il Pescara rimane 12° e a rischio risucchio verso il basso.

Simy, Messias, Armenteros e l’ex Benali fanno la festa agli ospiti, ai quali non basta Galano.

Cronaca Crotone-Pescara 4-1, 25° giornata Serie B

Parte subito forte il Crotone, che dopo appena 7 minuti è già dalle parti di Fiorillo e lo mette alla prova con un tiro dal limite di Messias che il portiere abruzzese disinnesca bene.

Al 9° i calabresi sono ancora in avanti e colpiscono con Simy: il nigeriano controlla in area un cross di Armenteros e scaraventa la sfera alle spalle del portiere.

Armenteros è incontenibile e al 12° si inventa un sombrero di tacco ai danni di Del Grosso e, entrato in area, sfiora l’incrocio con il sinistro.

Il Pescara cerca di svegliarsi con Memushaj, sul quale è bravo Cordaz ad intervenire e mettere in corner, ma il Crotone è in grande serata e al 14°, complice un pallone banalmente perso da Melegoni, Benali si presenta al cross per Barberis, poco preciso nel tiro che poteva valere il raddoppio.

Al 17° Bettella è bravissimo a salvare sulla linea un tocco sotto di Simy e al 21° Messias si gira e sfiora la rete con un tiro-cross che cambia improvvisamente traiettoria e termina sul palo.

Al 28° Bocic manca il pareggio con un destro incrociato su assist di Memushaj (conclusione a lato) e al 33° i calabresi colpiscono ancora: Barberis serve Messias, che aggancia approssimativamente eppure trova la gloria personale con un pallonetto che beffa Fiorillo e finisce nel sacco.

Passano solo due minuti e va a segno anche Armenteros: lo svedese , appostato al limite, approfitta di una smanacciata non proprio irresistibile di Fiorillo su un cross di Gerbo e insacca di prima intenzione con un preciso mancino. La prima frazione termina praticamente qui, gli ultimi 10 minuti passano senza sussulti.

Il Crotone riparte da dove aveva terminato, dall’attacco, e al 52° trova il poker: Simy e Mazzotta scambiano bene sulla destra e dallo scarico all’indietro del secondo nasce la conclusione al volo del primo che Fiorillo riesce a deviare, ma sulla respinta si avventa Benali per il più comodo dei gol.

La sfida sembra spegnersi, i calabresi controllano tranquillamente, ma negli ultimi 20 minuti il Pescara si sveglia: al 71° Clemenza usufruisce di un pallone spazzato male da Molina e coglie il palo con un destro fulmineo dai 16 metri.

Alla mezz’ora Memushaj effettua un cross ad uscire che finisce sul sinistro di Galano, bravissimo a realizzare il gol della bandiera con tiro di prima intenzione; la partita, però, si sarebbe potuta riaprire se, due minuti più tardi, Clemenza non avesse colto un altro legno con una sventola dalla trequarti.

Il quarto d’ora scarso rimanente offre poche emozioni. Al triplice fischio il Crotone può esultare.

Migliori in campo Armenteros (8), semplicemente sontuoso, e Galano (6), l’ultimo ad arrendersi. Male Del Grosso (4.5), che sbaglia tantissimo nel primo tempo e rimane negli spogliatoi.

Tabellino Crotone-Pescara 4-1, 25° giornata Serie B

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Barberis, Gerbo (74′ Mazzotta), Benali, Messias (62′ Crociata), Molina; Simy, Armenteros (63′ Jankovic). Allenatore: Stroppa

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Del Grosso (46′ Borrelli); Zappa, Memushaj (76′ Busellato), Palmiero, Melegoni, Crecco; Galano, Bocic (62′ Clemenza). Allenatore: Battisti (Legrottaglie squalificato)

Marcatori: 9′ Simy, 33′ Messias, 35′ Armenteros, 52′ Benali e 75′ Galano

Arbitro: Robilotta

Ammoniti: Golemic, Marrone, Borrelli, Palmiero, Crecco e Jankovic

Espulsi: 27′ Bojinov (in panchina)

