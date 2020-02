Video gol highlights Cremonese-Pisa 3-4: un… Pisano esalta i nerazzurri al 93°

Risultato Cremonese-Pisa 3-4, 22° giornata Serie B: succede di tutto allo “Zini” tra rimonte, contro-rimonte e ribaltoni finali. I nerazzurri esultano proprio allo scadere e sui portano momentaneamente a -1 dalla zona playoff, mentre i lombardi restano in zona playout.

Cronaca Cremonese-Pisa 3-4, 22° giornata Serie B

Il Pisa inizia ad attaccare subito, ma la Cremonese si difende bene e contrattacca efficacemente trovando il gol del vantaggio dopo soli tre minuti con Deli: Arini sfonda a destra approfittando di una leggerezza difensiva pisana su una rimessa laterale e mette in mezzo un pallone che il centrocampista numero 18 deposita in rete da un metro.

Il Pisa prova a rispondere invano, spazi ce ne sono pochi e la Cremonese sembra su di giri tanto da proseguire ad attaccare fino a trovare il raddoppio al 24° minuto: in piena area nerazzurra, Bianchetti ruba palla al distratto Marin e serve Palombi per la facile deviazione da pochi passi che porta i lombardi sul 2-0.

Sembra che la Cremonese possa dilagare ed effettivamente l’intenzione di farlo c’è, ma anche i grigiorossi sbagliano: al 36° Piccolo perde palla a centrocampo e Vido lancia subito per Masucci, che a sua volta lascia a Minesso l’onere e l’onore di battere a rete da posizione ravvicinata per il gol che riapre il match.

Nel finale di tempo i toscani provano a cercare il pareggio mancandolo di poco due minuti più tardi: sugli sviluppi di un corner un pallone a campanile viene spazzato via dalla difesa di casa. Il primo tempo finisce così.

L’inizio di ripresa è vivace e il primo quarto d’ora esplosivo: dopo un tentativo di Palombi infrantosi su De Vitis, il Pisa pareggia al 52°: su un cross di Vido dalla destra Masucci riesce incredibilmente, nonostante i quasi venti centimetri di differenza, a sovrastare Claiton e a battere Ravaglia spedendo la sfera all’incrocio dei pali.

Al 54° arriva addirittura il tris: Gucher mette in mezzo un calcio piazzato, Masucci è ancora protagonista con un grandissimo stop e il destro potente respinto da Ravaglia che, però, non può niente sulla prepotente ribattuta di Birindelli, il cui siluro dal centro dell’area termina in rete.

Al 58° la Cremonese, fin qui in pieno blackout, si ridesta e trova il pareggio in maniera fortunosa: Piccolo prova da calcio da fermo e riesce, grazie alla deviazione decisiva, o quasi, di Benedetti, a spiazzare completamente Gori, diretto sul primo palo e beffato sul secondo.

I gol, fin qui offerti generosamente da difese estremamente allegre, si fermano qui e si lascia spazio a manovre offensive che vedono lombardi e toscani cercare di superarsi ancora, ma stavolta le retroguardie sono attente e De Vitis evita guai fermando due volte, una nei pressi della linea di porta, un Piccolo molto bellicoso.

Al 74° Gori ferma un tentativo di Ciofani e poi si vede il Pisa con vari cross sui quali non arriva mai nessuno. Tutto cambia al 92° con l’espulsione di Terranova per fallo su Siega: il difensore era già ammonito e si becca il secondo giallo.

Dalla punizione che scaturisce dal fallo arriva il clamoroso 4-3 per gli ospiti al 93° minuto: Masucci, sempre lui, controlla la battuta di Gucher e sul suo tiro è bravissimo ad intervenire in tuffo il nuovo entrato Pisano (che caso, eh?) per la deviazione risolutiva. Non si registrano altre emozioni.

Migliori in campo Arini (6.5), sempre combattivo e anche rifinitore con il bell’assist per il gol che apre le danze, e Masucci (8), che segna e mette lo zampino in tutti gli altri gol. Male Terranova (4), perforato in continuazione ed espulso scioccamente, e Marin (5), che perde il pallone nell’azione del 2-0 avversario ed è spesso in difficolttà.

Tabellino Cremonese-Pisa 3-4, 22° giornata Serie B

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Bianchetti (63′ Zortea), Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Gustafson, Deli (76′ Gaetano); Piccolo, Palombi (69′ Ceravolo); Ciofani. Allenatore: Rastelli

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis (75′ Pisano), Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato; Minesso (68′ Siega); Masucci, Vido. Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 3′ Deli, 24′ Palombi, 36′ Minesso, 52′ Masucci, 54′ Birindelli, 58′ Piccolo e 93′ Pisano

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Vido, Piccolo, Zortea, Pinato, Pisano e Terranova

Espulsi: 92′ Terranova

Video gol highlights Cremonese-Pisa 3-4, 22° giornata Serie B

A BREVE IL VIDEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA