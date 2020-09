Video gol highlights Cremonese-Cittadella 0-2: sintesi 27-09-2020

Risultato, cronaca e video gol highlights Cremonese-Cittadella 0-2, 1° giornata Serie B: i lombardi sbagliano tantissimo sotto porta e vengono condannati da un ulteriore errore, stavolta difensivo, che regala al venticinquenne Roberto Ogunseye, mantovano, il primo gol in serie cadetta. Nella ripresa Benedetti chiude i conti con una punizione geometrica. La stagione della Cremonese inizia dunque all’insegna del solito secolare problema: la sterilità offensiva.

Cronaca Cremonese-Cittadella 0-2, 1° giornata Serie B

E’ il Cittadella a muoversi per primo con un’azione del terzino sinistro Daniele Donnarumma, solo omonimo di Gigio, Alfredo, Antonio, ecc…, che mette in difficoltà Alfonso, uno degli ex granata in dotazione ai lombardi, con un tiro-cross che termina sul palo e poi fuori.

La Cremonese non sta a guardare e sin dall’inizio inizia a creare pericoli dalle parti di Maniero: al 5° Ciofani va al tiro e trova la respinta della difesa e tre minuti più tardi l’altro ex Strizzolo, lanciato da Castagnetti, calcia in corsa dal limite mandando la sfera oltre la traversa.

Al quarto d’ora Strizzolo ha un’altra buonissima occasione: lanciato a rete, la punta nativa di Udine calcia malamente in diagonale: il tiro è debole e impreciso e la palla va fuori.

I lombardi sembrano avere il controllo della partita, ma al 22° un errore in fase impostazione dal basso della difesa costa carissimo: Ogunseye fa suo il pallone, lotta e vince con il fisico e incrocia perfettamente una volta in area battendo Alfonso.

Dopo una fase molto tattica, la partita torna a offrire emozioni non molto dopo la mezz’ora: al 35° Gaetano prova a sorprendere Maniero con una bella incursione e un tiro sul palo più lontano, ma il portiere veneto è attento e respinge; più ghiotta ancora, però, la chance per Ghiringhelli, che al 39° sfiora il palo con un rasoterra angolato.

Questa di Ghiringhelli è l’ultima azione interessante di una prima frazione che va in archivio senza recupero.

La Cremonese regala la prima emozione della ripresa, rappresentata da un sinistro dalla trequarti di Ciofani a lato di pochissimo.

I veneti spingono poco limitandosi a controllare le sfuriate avversarie e, a parte qualche sporadico cross su azione o sa corner, di grattacapi ad Alfonso non ne creano parecchi, ma nemmeno la Cremonese riesce a fare altrettanto dalle parti di Maniero.

Alla fine il risultato, come spesso accade, cambia nuovamente su azione da calcio da fermo: è il neo entrato Benedetti, al minuto 81, a raddoppiare con uno spettacolare sinistro a giro che supera la barriera e termina in fondo alla rete.

La partita finisce sostanzialmente qui, sebbene la Cremonese provi almeno ad accorciare le distanze con Celar, nuovo entrato anche lui, ma Maniero è nuovamente attento e mette in angolo. Dalla bandierina si origina l’ultima chance: Ciofani salta e sfiora la traversa.

C’è la volontà della Cremonese di provare a rimediare, ma è troppo tardi: la sfida non regala nient’altro e termina dopo 4 minuti di recupero.

Migliori in campo Gaetano (6), intraprendente e insidioso, e Maniero (7), più volte sollecitato e sempre pronto. Male Tsadjout (4.5), un fantasma, e Strizzolo (4), sciagurato nello sprecare due chance clamorose nel primo tempo.

Tabellino Cremonese-Cittadella 0-2, 1° giornata Serie B

Cremonese (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Crescenzi (60′ Valeri); Valzania (79′ Ceravolo), Castagnetti (46′ Pinato), Gustafson; Gaetano (85′ Buonaiuto); Ciofani, Strizzolo (46′ Celar). Allenatore: Bisoli

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma (75′ Benedetti); Vita, Pavan (86′ Gargiulo), Branca (75′ Iori); D’Urso (65′ Proia); Tsadjout (65′ Tavernelli), Ogunseye. Allenatore: Venturato

Arbitro: Maggioni

Marcatori: 22′ Ogunseye e 81′ Benedetti

Ammoniti: Terranova, Adorni, Gaetano e Tavernelli

Video gol highlights Cremonese-Cittadella 0-2, 1° giornata Serie B

