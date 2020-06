Video gol highlights Cremonese-Benevento 0-1: Insigne regala ai suoi un altro pezzo di A

Risultato Cremonese-Benevento 0-1, 29° giornata Serie B: Roberto Insigne entra dalla panchina e risolve la partita con un gran gol. Adesso basta un altro successo, uno solo, affinché i campani possano festeggiare il ritorno in massima serie e la giornata buona potrebbe essere già quella di venerdì 26 giugno ad Empoli. I lombardi, che non hanno demeritato, non riescono a rimediare e restano in piena zona playout.

Cronaca Cremonese-Benevento 0-1, 29° giornata Serie B

Il caldo e la condizione fisica ancora deficitaria fanno sì che i ritmi non siano dei più frenetici per larghi tratti del primo tempo, per non dire tutto o quasi, eppure qualche occasione da entrambe le parti arriva ugualmente.

Dopo otto minuti l’ex Ceravolo scalda i guantoni di Montipò con una conclusione potente, ma centrale, scaturita da una punizione di Castagnetti respinta dalla barriera. Subito dopo è ancora la punta calabrese a preoccupare la difesa ospite con un’incursione in area, ma al momento del tiro viene rimontato da Volta e il suo tiro viene disinnescato.

Al 21° si vedono per la prima volta i campani, fin qui sulla difensiva e raramente propositivi se non ad inizio partita con un cross dalla sinistra mancato da Ravaglia sul quale Kragl non riesce ad intervenire: Moncini si gira bene dopo l’aggancio di un pallone lungo e prova di prima intenzione da oltre 20 metri, ma il suo tentativo termina fuori di pochissimo.

Al 38° è ancora pericolosa la formazione di casa con Valzania, che prova da fuori area senza trovare la porta seppur di poco. Poco dopo anche Castagnetti tenta la fortuna da lontano trovando solo una conclusione centrale che non crea problemi a Montipò. Il primo tempo non offre altro.

Il secondo tempo inizia con ritmi ancora alti e, dopo un paio di azioni interlocutorie, il Benevento fa valere il suo maggior tasso tecnico portandosi in vantaggio: Insigne, entrato nei minuti finali della prima frazione per rilevare l’infortunato Kragl, riceva palla da Moncini e si inventa un gran sinistro dal limite che finisce nell’angolo lontano.

Al 54° Parigini ottiene un calcio di punizione e prova a trasformarlo in oro, ma il suo tiro viene ben neutralizzato da Montipò, attento anche a evitare ribattute pericolose. Dopo un’uscita risolutiva di Ravaglia su Schiattarella, la partita cala di intensità e inizia la girandola dei cambi.

Per lunghi minuti non ci sono tiri in porta, ma si vede un Parigini volitivo che crea qualche grattacapo con insistite azioni sulla fascia sinistra che producono cross spesso insidiosi.

Nel finale si vede la Cremonese: al minuto 85 Deli sfiora la traversa con un tentativo da fuori e tre minuti dopo Terranova prova in acrobazia, ma la sua giocata viene deviata in angolo; il tiro dalla bandierina crea una gran mischia in area che per poco non favorisce i lombardi, ma Del Pinto salva sulla linea e poi Palombi manca la deviazione vincente. Si gioca per altri sei minuti, ma non accade altro.

Migliori in campo Parigini (6), spesso propositivo e insidioso e Insigne (7), che entra in campo a fine primo tempo e timbra il cartellino ad inizio ripresa. Male Kingsley (5), falloso e poco in palla, e Improta (5), quasi mai in partita.

Tabellino Cremonese-Benevento 0-1, 29° giornata Serie B

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Kingsley (46′ Deli), Castagnetti (65′ Palombi), Valzania; Gaetano (77′ Celar), Ceravolo (65′ Ciofani), Parigini (82′ Mogos). Allenatore: Bisoli

Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Barba; Hetemaj (77′ Del Pinto), Schiattarella, Tello; Improta (84′ Tuia), Moncini (77′ Coda), Kragl (35′ Insigne). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Massimi

Marcatori: 51′ Insigne

Ammoniti: Kingsley, Schiattarella, Volta e Bianchetti

