Video gol highlights Cittadella-Frosinone 2-3 dts: sintesi 04-08-2020

Risultato, sintesi e video gol highlights Cittadella-Frosinone 2-3 dts, turno preliminare playoff di Serie B: nonostante un controllo che sembrava totale grazie alle due reti di Diaw, i veneti vengono trafitti proprio all’ultimo secondo del primo tempo da Salvi, rimontati ad inizio ripresa da Dionisi e definitivamente buttati giù dal treno playoff da una meraviglia di Ciano al 121°. E dire che in caso di parità sarebbero andati avanti proprio i padroni di casa grazie al miglior piazzamento! Ad affrontare il Pordenone in semifinale, con merito, saranno invece i laziali.

Cronaca Cittadella-Frosinone 2-3 dts, turno preliminare playoff di Serie B

La partita si accende immediatamente grazie ai padroni di casa, che attaccano immediatamente l’area avversaria e trovano un penalty dopo cinque minuti grazie al fallo, abbastanza evitabile, di Brighenti ai danni di Rosafio, steso in area mentre si avventava su un pallone. Dal dischetto c’è Diaw, bravo a spiazzare Bardi con un tiro angolato.

Dopo il gol la partita si addormenta e non offre niente per parecchi minuti fino all’improvviso risveglio provocato da un paio di sortite pericolose di entrambe le squadre verso la mezz’ora, in particolare quella portata da D’Urso che tira da posizione molto angolata trovando la deviazione di Bardi.

Nel finale i laziali provano a rendersi pericolosi e con Salvi impegnano Paleari, ma il Cittadella regge e nel primo dei tre minuti di recupero raddoppia con un rapido contropiede ideato da D’Urso, condotto da Rosafio e messo a frutto ancora da Diaw con un destro di prima intenzione da pochi passi.

Passato il terzo minuto, tuttavia, il Frosinone si sveglia nuovamente e pareggia: Salvi è protagonista di una nuova incursione in area che stavolta conclude con un malefico diagonale che finisce nell’angolo più lontano lasciando immobile Paleari. Così termina il primo tempo.

La ripresa inizia bene per i canarini, immediatamente in gol con una gemma di Dionisi, che riceve palla da Paganini e fulmina ancora Paleari con uno splendido destro a giro scagliato dal lato sinistro dell’area di rigore avversaria.

Come nel primo tempo anche nel secondo c’è un momento di stanca che viene improvvisamente interrotto da una grande chance per i padroni di casa avuta da Branca, che coglie il palo con un tiro dalla zona centrale; un minuto dopo sfiorano il gol anche gli ospiti con Novakovich, che controlla e calcia dal limite trovando la grande risposta di Paleari.

Al minuto 80 Benedetti calcia una punizione a rientrare dal lato destro del campo che viene solo sfiorata da Diaw e finisce fuori dopo aver accarezzato il palo.

In pieno recupero i veneti hanno ancora un paio di occasioni per vincere, in particolare al 94° con Branca: il centrocampista inventa una grande azione personale, entra in area dopo aver saltato un difensore e conclude di sinistro trovando la gran parata di Bardi.

Sulla respinta Stanco non riesce a ribadire in rete di testa: la palla resta lì e l’azione si interrompe. La partita termina senza altri sussulti e dunque si dovrà ricorrere ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

La mezz’ora supplementare è avara di emozioni, a parte una chance capitata a metà prima frazione da Novakovich sul cui tiro è bravo Paleari. Le due squadre sono stanchissime e così i veneti si limitano ad arginare le sporadiche iniziative avversarie, frustrate immediatamente prima ancora di sfociare in vere azioni offensive. Almeno all’apparenza.

Nonostante gli accorgimenti difensivi, infatti, i granata arretrano troppo il loro baricentro e al 121° vengono trafitti ancora: sugli sviluppi di una rimessa laterale spazzata fuori area, Ciano si inventa uno spettacolare tiro al volo dal limite che finisce nel sette. E’ l’ultimo beffardo atto di un match splendido.

Migliori in campo Diaw (7.5), che firma due gol e ne sfiora un altro, e Ciano (7.5), entrato nel finale e autore dello strepitoso gol decisivo. Male Vita (5), poco presente, e Novakovich (5.5), intermittente.

Tabellino Cittadella-Frosinone 2-3, turno preliminare playoff di Serie B

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone (46′ Frare), Adorni, Benedetti; Vita (76′ Iori), Branca, Proia; D’Urso (76′ Panico); Diaw (118′ Camigliano), Rosafio (81′ Stanco). Allenatore: Venturato

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti (87′ Beghetto), Ariaudo, Krajnc; Salvi (106′ Zampano), Haas, Maiello (106′ Ardemagni), Rohden, Paganini (87′ Ciano); Dionisi (122′ Szyminski), Novakovich. Allenatore: Nesta

Marcatori: 5′ 46′ pt rig. Diaw, 49′ pt Salvi, 51′ Dionisi e 121′ Ciano

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Branca, Frare, Brighenti, Benedetti, Haas, Paleari e Dionisi

