Video gol highlights Chievo-Spezia 2-0: sintesi 08-08-2020

Video gol highlights, sintesi e risultato Chievo-Spezia 2-0, semifinale di andata playoff Serie B: bastano dieci minuti scarsi ai veneti per avere la meglio sui liguri, che al ritorno dovranno cercare almeno di rimontare i centri di Djordjevic e Segre per accedere alla finale (essendosi posizionata meglio, alla squadra di Italiano basta vincere con lo stesso risultato). Lo Spezia si vede a tratti e spreca un rigore prezioso prima dell’ora di gioco.

Cronaca Chievo-Spezia 2-0, semifinale di andata playoff Serie B

Nel giro di dieci minuti i clivensi sembrano stordire gli avversari con un terribile uno-due: al 2° una mischia in area su azione da corner viene risolta da Djordjevic con una potente conclusione da due passi che finisce sotto la traversa e al 9° una bellissima iniziativa personale di Obi sulla sinistra mette Segre in condizione di battere a rete dal centro dell’area di rigore e raddoppiare con un piatto destro angolato.

I liguri provano a reagire per limitare i danni e soprattutto per tentare la rimonta, ma il primo tiro verso Semper, tentato da Di Gaudio, finisce a lato. In compenso è il Chievo a rendersi ancora pericoloso quando una sponda di Ceter Valencia viene deviata e quasi messa in rete da Mora, ma Scuffet rimedia ed evita l’autogol.

Dopo un tentativo di replica del secondo gol da parte dell’asse Obi-Segre, stavolta andata male, lo Spezia ha improvvisamente un paio di chance per rimettere in piedi la partita: al 39° Bartolomei non inquadra la porta con un botta improvvisa da fuori e un minuto dopo Semper para difficoltosamente un’altra conclusione da lontano stavolta di Ricci.

Le ultime emozioni della prima frazione sono una rovesciata scadente di Gyasi e il terzo gol clivense di Djordjevic, ma la punta serba è in netto offside al momento del cross e la rete viene annullata.

Nella ripresa lo Spezia ha presto l’occasione per riaprire la sfida grazie ad una trattenuta in area di Leverbe ai danni di Gyasi: dal dischetto c’è Ricci, il cui tiro non è abbastanza potente, seppur angolato, e viene respinto in corner da Semper.

Tre minuti dopo Nzola coglie la traversa con un colpo di testa su cross di Ferrer e poco dopo manca la porta esibendosi in una bella acrobazia. Da questo momento in poi la partita non offre più alcunché, a parte un altro legno colpito dal subentrante Morsay con una bordata improvvisa che lascia Scuffet di sasso. Questo al minuto 89.

Migliori in campo Semper (7), bravo nel primo tempo su un tiro di Bartolomei e nuovamente nella ripresa sul rigore di Ricci, e Bartolomei (6.5), che prova a dare la scossa senza esito. Male Ricci (4.5), poco presente e sciagurato sul penalty che poteva cambiare il corso delle cose, e Leverbe (5), molto ingenuo sul rigore.

Tabellino Chievo-Spezia 2-0, semifinale di andata playoff Serie B

Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito (70′ Garritano), Obi; Ceter Valencia, Djordjevic (82′ Morsay), Vignato (90′ Cavar). Allenatore: Aglietti

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer (75′ Vignali), Terzi, Erlic, Ramos (59′ Vitale); Bartolomei (75′ Galabinov), Ricci, Mora (59′ Maggiore); Di Gaudio (70′ Ragusa), Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

Arbitro: Ros

Marcatori: 2′ Djordjevic e 9′ Segre

Ammoniti: Bartolomei, Rigione, Ferrer, Ragusa, Vignali e Obi

Note: al 57′ Semper para un rigore a Ricci

