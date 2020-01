Video gol highlights Chievo-Perugia 2-0: Ceter cambia il match e Meggiorini lo chiude

Risultato Chievo-Perugia 2-0, 20° giornata Serie B: grazie ai gol di Ceter e Meggiorini nel finale i clivensi vincono e salgono al 5° posto, mentre gli umbri, sulla cui panchina ha esordito nuovamente Serse Cosmi, non riescono a portare via punti e restano noni.

Cronaca Chievo-Perugia 2-0, 20° giornata Serie B

Nel primo tempo regna l’equilibrio più totale e i tatticismi si sprecano, tanto che le occasioni sono improvvise e quasi casuali: la prima è per gli ospiti dopo appena 5 minuti e vede Segre tentare di approfittare di un rimpallo in area umbra, ma la sua conclusione è troppo centrale e Vicario para agevolmente.

All’11° si vede Falcinelli, che si libera della marcatura con un doppio passo e prova ad incrociare dai sedici metri, ma manca la porta di poco.

Di qui fino a dopo la mezz’ora accade poco o nulla, tranne un’altra chance, stavolta ghiotta, per gli umbri al 36°: su un cross Semper sbaglia a smanacciare e regala a Nzita un pallone invitante che il terzino spreca malamente tirando fuori nonostante la posizione favorevole. Il primo tempo è tutto qui.

Ad inizio ripresa il Perugia è ancora in avanti e già al 51° crea un pericolo con Buonaiuto, che prova il tiro a giro usufruendo del velo di Falcinelli e coglie il palo a causa del miracolo di Semper, che sfiora il pallone deviando sul legno.

Due minuti dopo ci riprova Nzita ma a negargli il gol stavolta è Leverbe, che toglie dalla porta la conclusione del belga.

Al 67° il Chievo si sveglia e sfiora il gol: Vicario è bravissimo a coprire lo specchio e impedire a Giaccherini di segnare da due passi e poi è attento anche Carraro a fermare il pallone sulla linea di porta dopo la carambola sullo stesso numero 17 clivense.

Al 70° Ceter segna in offside appoggiando in rete un pallonetto di Garritano, ma si rifà allo scadere: Segre corre sulla destra e conclude da posizione defilatissima, Vicario respinge difficoltosamente e il colombiano insacca di testa da zero metri portando in vantaggio i clivensi.

Al 93° Ceter è ancora protagonista grazie al rigore procuratosi: il colombiano viene steso da Vicario mentre si avventava su un tiro deviato dalla difesa e Ros fischia il penalty, successivamente trasformato da Meggiorini con un tiro angolato che tocca il palo e finisce in rete. Il match termina qui.

Migliori in campo Ceter (7), entrato in campo a mezz’ora dal termine e assolutamente decisivo con il facile gol del vantaggio e il rigore trovato in pieno recupero, e Konate (6.5), sempre utilissimo a protezione della difesa. Male Djordjevic (5), invisibile, e Nzita (5), che spreca almeno due buone occasioni.

Tabellino Chievo-Perugia 2-0, 20° giornata Serie B

Chievo (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Cotali; Segre, Giaccherini (81′ Esposito), Obi; Vignato (55′ Garritano); Djordjevic (64′ Ceter), Meggiorini. Allenatore: Marcolini

Perugia (5-3-2): Vicario; Mazzocchi, Sgarbi, Carraro, Falasco, Nzita; Falzerano, Konate (82′ Angella), Dragomir (70′ Balic); Falcinelli, Buonaiuto (85′ Capone). Allenatore: Cosmi

Arbitro: Ros

Marcatori: 89′ Ceter e 95′ rig. Meggiorini

Ammoniti: Cotali, Cesar, Djordjevic, Falasco, Falcinelli, Garritano e Vicario

Video gol highlights Chievo-Perugia 2-0, 20° giornata Serie B

