Video gol highlights Chievo-Empoli 1-1: sintesi 04-08-2020

Risultato, sintesi e video gol highlights Chievo-Empoli 1-1, turno preliminare playoff di Serie B: ritmi non folli, ma svariate occasioni per ottenere la qualificazione, che è appannaggio di un Chievo meritevole e fortunato. Tre rigori concessi da Ghersini, uno ai padroni di casa e due agli ospiti, tutti falliti. Pesantissimo quello parato da Semper a Ciciretti a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Nell’extra-time vanno a segno prima Garritano e poi Tutino, che fissano il match sull’1-1 finale che qualifica i clivensi alla semifinale contro lo Spezia.

Cronaca Chievo-Empoli 1-1, turno preliminare playoff di Serie B

Prima frazione vivace quella al “Bentegodi” e la prima vera chance è per i toscani al 16°: La Mantia, pescato sul secondo palo da un lancio dalla trequarti, esegue una perfetta sponda per l’accorrente Ricci, che da due passi calcia incredibilmente addosso a Semper graziando i clivensi.

Al 17° Dickmann crossa dalla destra per Djordjevic, ma la torsione del centravanti serbo è imprecisa. Ben più insidioso Bandinelli al 19°, invece, con un missile da lontano che Semper sventa mettendo in angolo.

Al 23° Djordjevic stacca bene su un traversone di Vignato e neanche stavolta inquadra la porta; Vignato riprova da solo due minuti più tardi con un tiro che non preoccupa Brignoli.

Nel finale si rivede l’Empoli con Ciciretti, che al 40° conclude al volo dal limite senza impensierire l’attento Semper, ma l’ultima vera chance è per il Chievo al 43°: Esposito prova ad incrociare da fuori area e sfiora il palo più lontano. Il primo parziale termina con un tiro impreciso di Dickmann.





Ad inizio secondo tempo l’Empoli sfiora ancora il vantaggio con Bandinelli, che si inserisce in area sull’invito perfetto di La Mantia e conclude mancando di un soffio il secondo palo.

Al 54° Renzetti si presenta sulla sinistra per crossare e trova il braccio di Ricci: Ghersini va a consultare il VAR, presente solo nei playoff, e decide di assegnare il penalty ai clivensi. Il tentativo di trasformazione è affidato a Djordjevic, che non angola a sufficienza e favorisce la parata di Brignoli.

A metà tempo Vignato prova la fortuna da circa trenta metri e scaglia un collo pieno ben calibrato che sibila oltre la traversa; fuori davvero di un nulla. Come nulla diviene la partita in termini di emozioni per un bel pezzo.

A tre minuti dal termine il nuovo entrato Zuelli tira già in area Mancuso, entrato da poco anche lui: per Ghersini è nuovamente rigore e stavolta decide senza l’ausilio del VAR. Si presenta al tiro Ciciretti, ma Semper intuisce e manda sul palo il tiro salvando i padroni di casa. Con questa occasione gigantesca buttata via si chiude il match e si va ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Si riprende con una immediata, grande, chance per gli ospiti, vicinissimi al vantaggio in apertura con un tuffo in torsione di Mancuso, bravissimo ad impattare un traversone dalla sinistra e sfortunato a non inquadrare il bersaglio di pochissimo.

Al 97° i veneti tornano in avanti e passano in vantaggio: un’azione sulla sinistra vede Rigione effettuare un tiro-cross che Garritano devia sotto misura eludendo Brignoli.

Per passare in semifinale l’Empoli dovrebbe segnare due reti e il primo potrebbe arrivare già al 104° grazie ad un altro penalty concesso da Ghersini per una mano malandrina di Dickmann in area: sul pallone c’è La Mantia, ma anche lui sbaglia spedendo la sfera nell’Adige.

Anche il secondo tempo supplementare è subito combattuto e vede i toscani pervenire al pareggio dopo cinque minuti dal fischio di inizio con Tutino, entrato poco prima, bravo a deviare da due passi un pallone vagante proveniente da corner.

Malgrado vi sia ancora tempo, il gol dei toscani è l’ultimo sussulto di una partita davvero viva che termina dopo tre minuti di recupero.

Migliori in campo i due portieri Semper e Brignoli (7 per entrambi), decisivi dal dischetto e non solo; male Djordjevic e La Mantia (4,5 per tutti e due), sciuponi dagli undici metri.

Tabellino Chievo-Empoli 1-1, turno preliminare playoff di Serie B

Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (119′ Karamoko), Obi (73′ Di Noia), Esposito (81′ Zuelli); Garritano, Djordjevic (91′ Ceter Valencia), Vignato (117′ Cavar). Allenatore: Aglietti

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Antonelli (67′ Pinna); Ricci (67′ Frattesi), Henderson, Bandinelli (106′ Tutino); Ciciretti (101′ Moreo), La Mantia, Bajrami (67′ Mancuso). Allenatore: Marino

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 97′ Garritano e 110′ Tutino

Ammoniti: Henderson e Ceter Valencia

Note: al 56′ Brignoli para un rigore a Djordjevic, all’87’ Semper para un rigore a Ciciretti e al 104′ La Mantia tira alto un rigore

