Video gol highlights Chievo-Cosenza 2-0: segnano Djordjevic e Meggiorini

Risultato Chievo-Cosenza 2-0, 28° giornata Serie B: proprio mentre la sfida era in pieno svolgimento, Giuseppe Conte ha annunciato l’estensione della zona rossa a tutto il Paese e la sospensione di ogni manifestazione sportiva per fronteggiare il Coronavirus. I gol di Djordjevic e Meggiorini resteranno, perciò, gli ultimi del torneo fino alla sua ripresa, presumibilmente tra più di un mese.

Cronaca Chievo-Cosenza 2-0, 28° giornata Serie B

Per una mezz’ora abbondante le due squadre non fanno molto per superarsi e preferiscono studiarsi a vicenda per progettare meglio l’assalto decisivo ed effettivamente questo lungo studio frutta il vantaggio ai padroni di casa al minuto 32: l’azione è lunga, un batti e ribatti, e si conclude con il servizio di Segre e il sinistro a giro, pregevole, chirurgico e vincente, scoccato da Djordjevic da fuori area.

I clivensi detengono il comando delle operazioni fino al duplice fischio finale andando anche a sfiorare il bis in un paio di circostanze: in entrambe le volte c’è lo zampino di Vignato, prima al cross per il tiro al volo di Giaccherini finito fuori di poco e poi alla conclusione con una sventola respinta da Perina con un grande intervento. Tutto questo tra il 35° e il 42°. La prima frazione termina senza recupero e senza che il Cosenza dia segni di vita.

L’inizio del secondo tempo è sempre favorevole ai padroni di casa, vicinissimi al gol già dopo un paio di minuti con Segre, sfortunato poiché il suo bel pallonetto viene allontanato dalla porta dal grande intervento di testa di Idda.

Dopo un tiro fuori misura di Djordjevic, si vede finalmente un’azione offensiva del Cosenza proposta da Carretta, che al 62° prova il tiro da fuori e sfiora il palo. Dopo questa chance, la squadra calabrese sparisce nuovamente e con essa anche quella veneta: per quasi mezz’ora, quindi quasi fino al termine, non si vedrà alcuna emozione.

Quasi nessuna, attenzione: al 92° Idda e Perina, praticamente gli unici due cosentini ad essersi messi in risalto, pasticciano malamente e regalano al neo entrato Meggiorini il gol del 2-0, realizzato arpionando la palla vagante scaturita dall’incomprensione tra i due rossoblu con un rasoterra da fuori e in caduta; non un missile né un gioiello, ma angolato quanto basta vista la porta sguarnita.

La sfida termina con Perina che nega a Di Noia il gol del 3-0 al 93°. Al 95° Baroni manda tutti a casa fino a chissà quando.

Migliori in campo Djordjevic (6.5), preciso e pregevole tecnicamente nello sbloccare il match, e Perina (6), corresponsabile del gol del 2-0, ma bravo a salvare i suoi in altre circostanze; male Giaccherini (5), può fare di meglio, e Rivière (4.5), alla sua peggior prestazione stagionale.

Tabellino Chievo-Cosenza 2-0, 28° giornata Serie B

Chievo (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre (93′ Karamoko), Obi (77′ Di Noia), Esposito; Giaccherini, Vignato; Djordjevic (73′ Meggiorini). Allenatore: Aglietti

Cosenza (3-5-2): Perina; Schiavi (58′ Anibal), Idda, Legittimo; Casasola (82′ Pierini), Broh, Sciaudone, Machach, Lazaar; Rivière (46′ Baez), Carretta. Allenatore: Pillon

Marcatori: 32′ Djordjevic e 92′ Meggiorini

Arbitro: Baroni

Ammoniti: Rivière, Vignato, Semper, Cesar e Anibal

Video gol highlights Chievo-Cosenza 2-0, 28° giornata Serie B

A BREVE IL VIDEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA