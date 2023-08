Video Gol Highlights Catanzaro-Ternana 2-1: sintesi 27-08-2023

Risultato Catanzaro-Ternana 2-1: i calabresi, per stasera costretti all'”esilio” al “Via del Mare” di Lecce per via dei lavori al “Ceravolo”, ottengono il loro primo successo stagionale contro gli umbri, sfortunati e poco cinici, costretti ancora a vedere lo 0 nel tabellino delle vittorie.

Raimondo a fine primo tempo risponde all’immediato vantaggio catanzarese di Biasci; poco prima del 90° i padroni di casa effettuano il sorpasso vincente grazie ad un penalty di Vandeputte.

Sintesi Catanzaro-Ternana 2-1

La partita inizia con gli umbri più vivaci e insidiosi con alcune giocate di Falletti che fanno venire qualche timore a Fulignati; tuttavia è il Catanzaro ad andare in vantaggio alla prima sortita offensiva grazie a Biasci, che deposita nella porta sguarnita un bel colpo di testa di Iemmello respinto da Iannarilli.

La Ternana non si scompone e torna a fare la partita sfiorando il pareggio al 21° con una doppia chance, la prima sventata da Fulignati, bravissimo sulla conclusione di prima intenzione di Raimondo ben servito da Falletti, e la seconda sprecata da Luperini, che sbaglia il tap-in calciando a lato.

Proprio al 45° gli ospiti pervengono meritatamente al pareggio: Mantovani inventa dalle retrovie un lancio lungo che, mancato da un compagno, giunge sul secondo palo ove Raimondo sfodera una bella spaccata che non lascia scampo al portiere calabrese.

Nel secondo dei quattro minuti di recupero concessi, infine, Pyyhtia va vicinissimo al gol con un tiro di controbalzo che Fulignati devia sulla traversa. E’ l’ultima occasione del primo tempo.

Anche la ripresa è molto vivace e, dopo un buon inizio rossoverde, è il Catanzaro a sfiorare il nuovo vantaggio: al 49° Iemmello trova in area Vandeputte, che controlla bene, ma calcia alto da posizione favorevole.

tra il 56° e il 58° i calabresi sono ancora pericolosi con un colpo di testa di Biasci di poco a lato e un tiro-cross di Vandeputte allontanato da Proietti prima che varchi la linea.

Nei minuti successivi è protagonista Fulignati, che prima sventa un possibile autogol di un compagno su un cross di Pyyhtia e poi respinge con un balzo un gran colpo di testa di Favilli.

I calabresi si buttano avanti per cercare il successo e lo trovano al minuto 89 grazie ad un rigore assegnato per un fallo di D’Andrea su Vandeputte e perfettamente trasformato dal belga. L’arbitro assegna sei minuti di recupero nei quali non accade nulla. Il Catanzaro vince.

Migliori in campo Fulignati (7.5), decisivo in vari momenti della partita e tra gli artefici del successo, e Falletti (6.5), in gran forma. Così così Iemmello (5.5), impreciso, e Corrado (5), evanescente.

Highlights e Video Gol Catanzaro-Ternana 2-1

Tabellino Catanzaro-Ternana 2-1

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli (79′ Krajnc); Oliveri (59′ Stoppa), Ghion, Verna (58′ Pompetti), Vandeputte; Iemmello (58′ Donnarumma), Biasci (79′ D’Andrea). Allenatore: Vivarini

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Celli; Diakite, Pyyhtia, Labojko (63′ Labojko), Luperini (63′ Marginean), Corrado (46′ Favasuli); Falletti (82′ Di Stefano), Raimondo (76′ Favilli). Allenatore: Lucarelli

Marcatori: 10′ Biasci, 45′ Raimondo e 89′ rig. Vandeputte

Arbitro: Baroni

Ammoniti: Liperini, Situm e Sorensen