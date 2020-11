Video Gol Highlights Cagliari-Spezia 2-2: sintesi 29-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Cagliari-Spezia 2-2, 9° Giornata Serie A: la sblocca Gyasi, pareggia Joao Pedro, ma è Pavoletti a completare la rimonta ribaltando lo svantaggio iniziale con un geniale colpo di tacco, pareggia Nzola su rigore all’ultimo minuto

Solo un pareggio tra Cagliari e Spezia alla Sardegna Arena di Cagliari nel posticipo pomeridiano della nona giornata di Serie A.

Clamorosa beffa per i sardi, che stavano già festeggiando, per poi essere ripresi proprio all’ultimo secondo della partita, che cancella solo parzialmente la sconfitta dello scorso turno.

Altro ottimo risultato per i liguri, che conquistano il secondo pareggio consecutivo, ma il terzo risultato utile consecutivo.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. A fare possesso palla sono gli ospiti, sfruttando soprattutto gli esterni difensivi e offensivi, mentre i padroni di casa sembrano un po’ in difficoltà di fronte all’aggressività avversaria, riuscendo comunque a ripartire in contropiede.

Gli ospiti ci provano subito con Maggiore e l’ex Farias, ma senza grande fortuna, mentre Ounas esagera nel tentativo di saltare tutti, anche il portiere. E’ in grande serata Farias, che non trova la porta per pochi centimetri prima e si scontra contro un super Cragno poi.

Al 36′ minuto gli ospiti sbloccano meritatamente il risultato trovando il gol del vantaggio con Gyasi, al posto giusto al momento giusto sull’assist di Bastoni, che aveva saltato mezza squadra avversaria con una sgroppata da cavallo da corsa sulla fascia.

Il gol subito sveglia i padroni di casa, che provano a reagire prendendo in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e attaccano a testa bassa la porta di Provedel, ma Ounas è poco cinico da buona posizione e il portiere è fenomenale su Walukiewicz.

Cambia completamente il copione della partita nel secondo tempo, visto che la maggior qualità dei padroni di casa c’è, è evidente e si vede in campo, con gli ospiti sempre più in difficoltà.

Infatti, al 52′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Joao Pedro con una conclusione molto precisa, imparabile per il portiere.

Gli ospiti tornano con la testa nella partita, ricominciano a fare possesso palla e a mettere in difficoltà la fase difensiva dei padroni di casa, che vengono salvati solo dall’imprecisione di Maggiore e Estevez, sempre molto pericolosi in attacco.

Al 59′ minuto i padroni di casa addirittura completano la rimonta ribaltando il risultato con Pavoletti, su assist di Zappa, bravo a seguire l’azione di Ounas, addirittura con un colpo di tacco geniale.

Gli ospiti provano a reagire, si riversano nella metà campo avversaria, ma lasciano praterie e spazi ai padroni di casa, che potrebbero segnare più volte in contropiede con Ounas, Cerri, Joao Pedro e Rog, che non trovano la porta, e Sottil, miracolo di Provedel, prima delle clamorose occasione di testa con Chabot, Maggiore e Piccoli, sul quale Cragno ci mette una pezza.

Quando la partita sembra ormai finita, nel finale, al 94′ minuto gli ospiti trovano il clamoroso gol del pareggio su calcio di rigore di Nzola, fischiato dall’arbitro per fallo di Klavan su Piccoli.

