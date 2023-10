Video Gol Highlights Cagliari – Roma 1-4 e Sintesi 08-10-2023

Video Gol e Highlights di Cagliari – Roma 1-4, 8° Giornata Serie A: la Roma di Mourinho ottiene la prima vittoria esterna stagionale e sale a 11 punti.

La Roma di Mourinho inizia a trovare continuità di risultati e ottiene la 3° vittoria consecutiva dopo quelle con Frosinone all’Olimpico domenica scorsa e col Servette in Europa League giovedì.

10 gol segnati in 7 giorni per la Roma con 2 a 0 al Frosinone, 4 gol al Servette e 4 a Cagliari.

Il Cagliari di Ranieri resta all’ultimo posto in classifica senza ancora vittorie in questo campionato e 2 punti frutto di 2 pareggi in 8 Giornate.

La Roma passa in vantaggio al 19° con Aouar servito da Spinazzola. Il raddoppio con Lukaku arriva 1 minuto dopo.

In apertura di ripresa Belotti porta la Roma sul 3 a 0 e chiude la partita. Al 60° Lukaku fissa il risultato sul 4 a 0. All’87° Nandez segna il gol della bandiera per il Cagliari.

Sintesi di Cagliari – Roma 1-4:

Highlights e Video Gol di Cagliari – Roma 1-4:

Tabellino di Cagliari – Roma 1-4:

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Hatzidiakos (1′ st Zappa), Obert (23′ st Dossena); Nandez, Sulemana (39′ Luvumbo), Prati, Makoumbou, Azzi; Oristanio (29′ st Shomurodov), Petagna (23′ st Pavoletti). A disp.: Aresti, Radonovic, Di Pardo, Goldaniga, Augello, Desogus, Deiola, Jankto, Sulemana, Viola, Pereiro. All.: Ranieri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp (24′ st Kristensen), Bove, Paredes, Aouar (24′ st Pagano), Spinazzola; Dybala (40′ Belotti), Lukaku. A disp.: Svilar, Boer, Zalewski, Celik, Azmoun, El Shaarawy, Joao Costa, Pisilli. All.: Mourinho

Arbitro: Sozza

Marcatori: 19′ Aouar (R), 20′ e 14′ st Lukaku (R), 6′ st Belotti (R), 42′ st Nandez (C)

Ammoniti: Paredes (R), Sulemana (C), Aouar (R), Bove (R), Obert (C)