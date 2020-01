Video Gol Highlights Cagliari-Milan 0-2: Leao e Ibrahimovic risvegliano i rossoneri

Risultato di Cagliari-Milan 0-2, 19° giornata di Serie A: grazie ad una gara attenta e cinica i rossoneri passano al “Sardegna Arena” con le reti di Leao e Ibrahimovic, al suo ritorno al gol in Italia dopo otto anni, e ottengono tre punti di platino con i quali risalgono in classifica posizionandosi momentaneamente al 7° posto.

La sintesi di Cagliari-Milan 0-2, 19° giornata di Serie A

Il Cagliari inizia meglio e, pur non creando vere e proprie occasioni, trova spesso il modo di mettere paura a Donnarumma e soci con le sue rapidissime ripartenze che spesso portano a corner o assist insidiosi.

Al 17° il Milan è improvvisamente pericoloso con Hernandez, che scatta sulla bella imbucata di Calhanoglu e conclude trovando la pronta reazione di Olsen.

Alla mezz’ora i rossoneri sfiorano per due volte il gol: prima Ibrahimovic stacca benissimo su un cross dalla sinistra e, complice anche Olsen, colpisce il palo e sul corner seguente Leao mette fuori di pochissimo da due passi in spaccata non riuscendo a finalizzare la sponda di Romagnoli.

Al 40° l’ennesimo contropiede rossoblu porta Nandez ad un passo dal gol: Donnarumma calcola male l’uscita e l’uruguaiano prova a sorprenderlo da fuori, ma il tiro non gli riesce bene e il portiere rossonero riesce a rimediare facilmente.

Dopo questo brivido non accade altro e il primo tempo va in archivio senza recupero.

Nella ripresa il Milan riparte in maniera più convinta e in apertura passa in vantaggio: Castillejo vede Leao e lo serve con un lancio da oltre trenta metri, il portoghese controlla e, grazie anche ad una deviazione di Pisacane, scavalca Olsen mettendo il pallone sul palo più lontano.

I rossoneri, rinfrancati dal gol, sono attenti a non lasciare nulla agli avversari e mantengono il controllo senza strafare andando poi a trovare il raddoppio poco meno di venti minuti dopo con Ibrahimovic, che si sblocca con un sinistro di prima intenzione, ancora sul palo più lontano, mettendo a frutto un bel cross basso di Hernandez.

Lo svedese torna cosi al gol in Italia dopo quasi otto anni: l’ultimo risale al maggio del 2012 in occasione del derby perso per 4-2, nel quale realizzò una doppietta.

La mezz’ora finale vede il Cagliari cercare di rimediare, ma manca la precisione: tra il 77° e il 79° ci provano Faragò e Joao Pedro con due zuccate che terminano abbondantemente fuori.

Il Milan si rivede nel finale con il tris firmato da Ibrahimovic con un gran tuffo di testa su un altro cross dalla corsia mancina stavolta effettuato da Bennacer, ma Abisso annulla per netto offside. E’ sostanzialmente l’ultima emozione di una partita che ha offerto emozioni solo a sprazzi.

Video gol highlights di Cagliari-Milan 0-2, 19° giornata di Serie A

A BREVE IL VIDEO

Il tabellino di Cagliari-Milan 0-2, 19° giornata di Serie A

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez (76′ Ionita), Cigarini, Rog (76′ Castro); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (69′ Cerri). Allenatore: Maran

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria (73′ Conti), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu (64′ Bonaventura); Ibrahimovic, Leao (90′ Rebic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 46′ Leao e 64′ Ibrahimovic

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Pellegrini e Bennacer

©RIPRODUZIONE RISERVATA