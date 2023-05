Video Gol Highlights Bologna-Napoli 2-2: Sintesi 28-5-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Napoli 2-2, 37° Giornata Serie A: Ferguson e De Silvestri rispondono alla doppietta di Osimhen. Pari al dall’Ara con gli azzurri che non riescono nell’impresa di superare il record di 90 punti.

Bologna e Napoli si sfidano nella penultima giornata di campionato. I rossoblù sono consapevoli dell’ottima stagione realizzata mentre gli azzurri affrontano l’ultima trasferta della stagione da campioni d’Italia prima della festa che ci sarà domenica prossima in casa contro la Sampdoria. L’unico obbiettivo per la squadra di Luciano Spalletti è il record di 92 punti da realizzare.

Il Bologna sceglie i titolarissimi per la partita senza rinunciare al bomber Arnautovic che è sempre a caccia di gol insieme a Ferguson e Barrow, in seguito all’indisponibilità di Orsolini. Il Napoli, invece, schiera le seconde linee dando la possibilità di turnover a tutti, prima da titolare per il giovane Zerbin. In attacco, però, c’è sempre Osimhen che vuole diventare sempre più capocannoniere della Serie A, visto che Lautaro Martinez sembra avvicinarsi sempre di più.

Sintesi di Bologna-Napoli

Il Bologna parte subito bene con un possesso palla abbastanza costante e col Napoli che decide di aspettare gli avversari per cercare la zampata giusta. Gli azzurri, però, rimangono comunque in pressione alta sul Bologna con i difensori che hanno tanto difficoltà nel liberarsi dalla morsa partenopea.

I padroni di casa cercano di non farsi impietosire ma il Napoli sembra riuscire a spezzare ogni difficoltà. Il Bologna si rende pericoloso nei minuti iniziali con un calcio d’angolo realizzato da Barrow che però viene sventrato da un attento Rrahmani, fresco di rinnovo col club.

Il Napoli esce dal guscio. Viene servito Osimhen che cerca l’assist in mezzo ma non c’è nessun compagno da servire. La palla si perde sulla sinistra e viene recuperata dal Bologna. Si tratta del primo guizzo vero e proprio degli azzurri.

Al 13′, però, arriva l’erroraccio di Skorupski che sbaglia nel servire e presta il pallone per Osimhen che ha la porta vuota e deve solamente spingerla dentro, il gol più facile della stagione. Il Napoli è in vantaggio ma tantissime colpe del portiere rossoblù che chiede anche scusa ai propri compagni.

Il Napoli è ormai galvanizzato dal vantaggio e si rende ancora più pericoloso in area. Anguissa tira una rasoiata centrale che però Skorupski deve respingere con i pugni. Osimhen è tarantolato e fa di tutto per cercare la doppietta ma viene pescato in offside.

Il Bologna non ci sta e cerca in tutti i modi il pareggio. Arnautovic serve Barrow che sfida Rrahmani sulla fascia sinistra e tira, l’attaccante gambiano non trova la giusta precisione e la palla esce al lato di Gollini senza impensierirlo.

La squadra di Luciano Spalletti è ancora pericolosa. Osimhen viene lanciato in profondità, la sua posizione è giudicata regolare, di destro sgancia un missile che Skorupski riesce a parare. Sull’azione, c’è il tap-in di Zerbin che però manca l’appuntamento al primo gol in azzurro.

Sbaglia anche il Napoli: Olivera perde ingenuamente il pallone e regala la palla ad Arnautovic che però sbaglia di poco e non impensierisce Gollini. L’attaccante austriaco ci prova subito dopo ma anche questa volta il tiro non è insidioso.

L’arbitro concede due minuti di recupero in cui il Napoli cerca di gestire il pallone in una specie di torello, di cui gli azzurri sono davvero specialisti in questo campionato. L’arbitro fischia ed il Napoli va negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa, le due squadre non effettuano cambi. Il Napoli inizia con la stessa pressione vista nei primi quarantacinque minuti. Sulla fascia desta Anguissa si mostra pericolosa ma Cambiaso lo anticipa, costringendolo al corner che arriva tra le braccia di Skorupski.

Ancora una volta Anguissa si dimostra pericoloso su un calcio d’angolo, Osimhen stacca perfettamente di testa in area ma Skorupski riesce a neutralizzare.

Il Napoli riesce a mantenere il possesso palla e la palla viene servita Osimhen che al 53′ segna la sua doppietta personale. Barrow fa un passaggio orizzontale intercettato da Bereszynski che serve Osimhen che non può fare altro che segnare. Sono 25 le reti per il nigeriano sempre più capocannoniere. Doccia fredda per il Bologna che si era avvicinato più volte alla rete del pareggio.

Anche Kvara, però, vuole partecipare alla festa del gol che manca da diverso tempo. Il georgiano ci prova con una conclusione che manca totalmente la porta. Il Bologna non ci sta e si mostra in avanti. Entra Sansone e la partita cambia totalmente.

Il Bologna accorcia le distanze: Sansone tira, Gollini respinge e c’è lì Ferguson che ne approfitta per insaccare in rete. 1-2 e i padroni di casa cercano di rientrare in partita. Il Napoli, però, non sembra avere tutta questa fretta e cerca di addormentare la partita.

Entra Raspadori e Simeone al posto di Kvara e Osimhen per cercare di ravviare ancora di più la partita. Entrambi si dimostrano pericolosi ma non efficienti davanti la porta. All’80’ c’è un corner pericoloso su cui batte Zielinski me nessuno riesce a trovare il pallone.

Bologna pericoloso con una sassata di Cambiaso che costringe Gollini a mettere in angolo. Corner, però, che non viene sfruttato in maniera giusta dai rossoblù. Continua l’attacco del Bologna con Sansone che crossa in mezzo ma Bereszynski manda in angolo.

Sugli sviluppi di corner, De Silvestri trova la rete del 2-2 con un colpo di testa, Gollini non può fare davvero nulla. A cinque minuti dalla fine il Bologna riesce a pareggiare. Botta psicologica per il Napoli che deve rifare tutto.

Il Napoli si mostra comunque in avanti. Zielinski batte un calcio d’angolo che non viene sfruttato, ne viene fuori un contropiede del Bologna con Cambiaso che tira ma non riesce a battere Gollini. Sei minuti di recupero per le chance di entrambe le squadre di portare a casa la vittoria.

Su un calcio d’angolo sbagliato dal Napoli, il Bologna innesca un contropiede. Sansone parte e si trova a tu per tu con Gollini. Il giocatore rossoblù tira ma è in posizione irregolare. Finisce 2-2 la partita con il Napoli che si è fatto rimontare e dice addio al record dei punti.

Tabellino di Bologna-Napoli

Reti: 14′ e 54′ Osimhen, 62′ Ferguson, 84′ De Silvestri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso, Ferguson, Schouten, Dominguez, Aebischer, Arnautovic, Barrow. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Medel, Pyyhtia, Sansone, Zirkzee. All. Motta

Napoli (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Marfella, Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Raspadori, Simeone. All. Spalletti

Arbitro: Marcenaro (VAR: Valeri)

Ammoniti: Kim, Rrahmani, Dominguez, Bereszynski

