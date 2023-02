Video Gol Highlights Bologna-Inter 1-0: Sintesi 26-2-2023

Video gol-highlights Bologna-Inter 1-0: la decide Orsolini al 75′. Napoli a +18 dai nerazzurri.

Bologna-Inter 1-0, Orsolini punisce i nerazzurri nell’anticipo di pranzo, e manda il Napoli a +18 dalle inseguitrici.

Dopo un primo tempo avaro di occasioni, in cui il Bologna recrimina per un penalty non concesso e per un gol annullato a Barrow sugli sviluppi dell’azione, i nerazzurri non approfittano delle chances capitate sui piedi di Calhanoglu e Lukaku, con Skorupski che compie invece un grande intervento sulla botta al volo di Dzeko al minuto ’70.

Cinque giri di lancetta più tardi, D’Ambrosio perde un pallone a metà campo e favorisce la transizione rossoblù. Lancio lungo di Schouten per Orsolini, che solo davanti ad Onana lo supera in pallonetto, e mette la parola fine su una corsa Scudetto senza più nulla da raccontare.

La sintesi di Bologna-Inter 1-0

Nei primi minuti non succede molto, con le due squadre impegnate a studiarsi. Il Bologna passa alla prima vera occasione: Dominguez scodella un pallone morbido per Ferguson sulla sinistra. Il cross dello scozzese arriva a Barrow, che si gira e punisce Onana nell’angolino.

L’arbitro, comunque, annulla per offside di Dominguez, che ostruiva la posizione del portiere. Al principio dell’azione era stato il Bologna a reclamare un penalty per tocco di mano di Darmian su cross di Ferguson, non ravvisato da Orsato.

Dopo il gol annullato è il Bologna a mantenere di più il possesso palla, anche senza creare problemi dalle parti di Onana, mentre nell’Inter si registra una fiammata di Lautaro, che entra in area ma viene stoppato dalla rocciosa difesa rossoblù.

La prima vera conclusione del match arriva solo alla mezz’ora, con Mkhitaryan che manda abbondantemente fuori un destro di prima dopo che Posch aveva sbagliato completamente i tempi del disimpegno.

La partita è davvero molto bloccata, complici due difese attente a chiudere su ogni potenziale pericolo. Così, per vedere un altro tentativo verso lo specchio, bisogna aspettare il minuto 38 con un destro di Calhanoglu, completamente sbilanciato all’indietro, che viene raccolto a terra da Skorupski.

Poco dopo, Bastoni mette in mezzo un cross interessante per Lautaro, ma il colpo di testa dell’argentino finisce fuori di poco.

Orsolini ci prova con un mancino, che finisce abbondantemente alto, e sul finire di tempo, su calcio piazzato dal limite, è ancora l’ex Juve a mancare il bersaglio col mancino, e a mandare le squadre al riposo sullo 0-0.

Inizio di secondo tempo più pimpante: un cross di Lukaku dalla destra di Lukaku raccolto da Gosens. Il tedesco serve Calhanoglu, che si trova davanti una selva di giocatori rossoblù e non inquadra lo specchio.

Risponde il Bologna: Orsolini crossa per Barrow, che manca il tempo per calciare. Interviene Soriano, il cui tiro è respinto dalla difesa interista che favorisce il tiro di Dominguez a rimorchio. Salva Onana a terra.

Lucumi sbaglia il disimpegno di testa, e serve involontariamente Gosens: palla del tedesco per Lukaku, che conclude tra le braccia di Skorupski.

Ci prova ancora il Bologna con un destro di Posch, alto, che non crea patemi ad Onana. L’Inter risponde con l’occasione più ghiotta per i nerazzurri: cross dalla sinistra e botta al volo del bosniaco, che trova Skorupski pronto a respingere.

La partita viaggia sui binari dello 0-0, ma è Orsolini a sbloccarla al 75′: D’Ambrosio sbaglia il disimpegno verso Barella, e regala palla al Bologna. Lancio per Orsolini, che completamente solo scavalca Onana con il pallonetto.

Dopo il gol, è ancora il Bologna a spingere: Kyriakopoulos, subentrato a Soriano, salta Darmian con una magia, e mette in mezzo un pallone deviato dalla difesa nerazzurra.

Nonostante sei minuti di recupero concessi, l’Inter non riesce più a rendersi pericolosa. Vince il Bologna, che lancia definitivamente il Napoli verso il terzo Scudetto, mentre l’Inter deve guardarsi le spalle da Milan e Roma.

Highlights e Video gol di Bologna-Inter 1-0

Il tabellino di Bologna-Inter 1-0

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Sosa, Cambiaso; Schouten (Medel 86′), Dominguez; Orsolini (Aebischer 86′), Ferguson (Moro 82′), Soriano (Kyriakopoulos 82′); Barrow (Raimondo 86′).

A disposizione: Bardi, Soumaoro, Moro, Medel, Raimondo, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri, Ravaglia, Kyriakopoulos

Allenatore: Motta

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij (Acerbi 45′), Bastoni; Dumfries (D’Ambrosio 67′), Brozovic (Carboni 82′), Calhanoglu, Mkitharyan (Barella 62′), Gosens; Lukaku (Dzeko 62′), Martinez.

A disposizione: Handanovic, Gagliarini, Dzeko, Bellanova, Asllani, Acerbi, Cordaz, Barella, D’ambrosio, Carboni, Zanotti

Allenatore: S. Inzaghi

Marcatori: 75′ Orsolini (B)

Arbitro: Orsato

Ammoniti: De Vrij (I), Dumfries (I), Dominguez (B)

Espulsi: