Video gol-highlights Benfica-Bruges 5-1: sintesi 07-03-2023

Video gol-highlights Benfica-Bruges 5-1: tripudio della squadra lusitana, in gol con Rafa Silva, Goncalo Ramos (doppietta), Joao Mario e David Neres. Il gol della bandiera porta la firma di Meijer.

Benfica-Bruges 5-1: le “Aquile” ghermiscono la preda e si prendono i quarti di finale con autorevolezza. Prestazione magnifica della squadra di Schmidt, che già dopo due minuti manda in gol Joao Mario, fermato solo dal Var, e lascia intendere quale piaga prenderà la serata.

Se nel primo tempo le reti di Silva e Ramos sbloccano il risultato, nella ripresa la marea lusitana rompe gli argini della fragile difesa belga, e ancora con Ramos, Joao Mario (su rigore) e Neres, appena entrato, calano una cinquina che deve servire da monito per chiunque si imbatterà sulla strada di questo undici spettacolare di qui in avanti.

Serve solo a rendere meno severo il passivo la rete finale di Meijer, che non riesce comunque ad evitare ai suoi una disfatta epocale ed inevitabile, vista la differenza di valori messa in campo nelle due sfide.

La cronaca di Benfica-Bruges 5-1

I padroni di casa partono subito forte, e mandano in gol Joao Mario dopo appena due minuti: l’ex Inter supera Mignolet con un pregevole colpo di tacco, ma l’arbitro annulla per fuorigioco attivo di Goncalo Ramos nello sviluppo dell’azione.

Risponde il club belga, con un colpo di testa di Vanaken che non crea problemi a Vlachodimos, mentre il Benfica si rende ancora pericoloso con un destro di Rafa Silva, che finisce di poco fuori alla sinistra di Mignolet.

I maggiori pericoli li crea Joao Mario, capace di svariare su tutta la trequarti: un suo cross dalla destra permette a Luis di andare al tiro, ma il mediano non centra la porta.

L’ex Inter riceve poi un pallone di Grimaldo dalla sinistra, ma il suo destro da buona posizione è impreciso, e non crea problemi a Mignolet.

Lo stesso Grimaldo prova poi un’iniziativa personale, ma il suo sinistro finisce fuori misura e la gara resta inchiodata sul pari. E’ comunque il Benfica a fare la partita, mentre il Bruges si affida alle sortite offensive di Vanaken, i cui colpi di testa non generano particolari occasioni.

La squadra di Parker prova per un certo lasso di tempo a prendere in mano il pallino del gioco, ma il Befica fa buona guardia a centrocampo, e i ritmi finiscono per abbassarsi.

I lusitani trovano il vantaggio verso il quarantesimo: discesa sulla sinistra di Ramos che serve Rafa Silva, il quale difende il pallone in area, e con un tocco di esterno manda nell’angolino dove Mignolet non può arrivare.

Poco prima dell’intervallo arriva il raddoppio: il solito Joao Mario offre un cioccolatino che Goncalo Ramos è pronto a scartare, infilando Mignolet con il sinistro, nel cuore dell’area di rigore.

Comincia la ripresa, e Aursnes si fa subito notare con un destro che finisce fuori di poco. Grimaldo, dalla sinistra, mette in mezzo per Goncalo Ramos, che non centra la porta di testa.

L’attaccante ha modo di rifarsi poco dopo, quando su un cross di Grimaldo piazza il sinistro nell’angolino che chiude i giochi.

Le due squadre operano qualche cambio, ma è sempre il Benfica a rendersi pericoloso: prima con Ramos, su assist del neoentrato Neres, poi con un sinistro di Grimaldo, che termina di poco sul fondo.

Le gioie per la squadra di Schmidt non sono terminate: Gilberto entra in area e viene atterrato. Dal dischetto si presenta Joao Mario, che spiazza Mignolet con un tiro nell’angolino destro.

Il pokerissimo porta invece la firma di David Neres: Joao Neves, appena entrato al posto di Joao Mario, migliore in campo, offre un cross a Neres, che solo dentro l’area non si fa pregare.

Il Bruges trova, nel finale, una reazione di orgoglio e marca il 5-1 con un sinistro al volo di Meijer, servito da Buchnan.

Un 5-1 finale che dimostra la netta superiorità della squadra portoghese. La squadra di Schmidt è un insieme compatto che esprime un gioco di altissimo livello. Un cliente scomodo che nessuno, ai quarti, vorrà affrontare.

Highlights e Video gol di Benfica-Bruges 5-1

Il tabellino di Benfica-Bruges 5-1

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah (Gilberto 63′), Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Chiquinho (Neres 63′); Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Goncalo Ramos.

A disposizione: Gilberto, Verissimo, Neres, Guedes, Tangstedt, Schjelderup, Soares, Musa, Rodrigues, Ndour, Neves, Morato

Allenatore: Schmidt.

BRUGES (3-5-2): Mignolet; Mata (Odoi 62′), Mechele, Sylla; Buchanan, Nielsen, Vanaken, Sowah, Meijer; Lang (Onyedika 45′), Yaremchuk (Jutglà 62′).

A disposizione: Odoi, Jutglà, Onyedika, Bursik, Rits, Boyata, Nusa, Talbi, Sandra

Allenatore: Parker.

Marcatori: 38′ Rafa Silva (Be). 45+2′, 57′ Ramos (Be), 71′ Joao Mario (rigore, Be), 78′ David Neres (Be), 87′ Meijer (Br)

Arbitro: Meler (Turchia)

Ammoniti: Yaremchuk (Br), Lang (Br), Otamendi (Be), Sylla (Br)