Video Gol Highlights Benevento-Torino 2-2: Sintesi 22-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Benevento-Torino 2-2, 19° Giornata Serie A: il Var annulla i gol di Glik e Zaza, che segna una doppietta dopo il gol su rigore di Viola e il raddoppio di Lapadula

Succede di tutto e di più tra Benevento e Torino, che si dividono la posta in palio allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, conosciuto anche come Stadio Santa Colomba, nell’anticipo del venerdì della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno.

Risultato fondamentale per i granata, che racimolano il secondo pareggio consecutivo, ma con il cambio in panchina hanno dimostrato tutt’altro piglio, carattere e personalità, non morendo mai.

Danno e beffa per gli stregoni, che hanno sfiorato la possibilità di cancellare le ultime due sconfitte consecutive, dovendosi accontentare solo di un punto.

La sintesi di Benevento-Torino 2-2

E’ una partita molto brutta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, c’è grande aggressività in mezzo al campo e nessuna delle due squadre riescono ad essere qualitative, anche a causa dei tanti falli che spezzano il gioco.

Al 9′ minuto viene annullato il gol di Glik per fallo di mano, grazie all’intervento del Var. Gli ospiti si fanno vedere in attacco con Zaza, sul quale è attento Montipò.

Al 32′ minuto i padroni dii casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Viola, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Sirigu su Lapadula.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, rendendosi pericolosi co Linetty, ma rischiano di affondare sul colpo di testa di poco impreciso di Tello.

Completamente diverso il secondo tempo, visto che al 49′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con Lapadula, grazie ad un bel diagonale deviato da Rodriguez.

Ma gli ospiti tornano subito in partita accorciando il risultato al 51′ minuto con Zaza, colpo di testa preciso sul cross di Singo.

I padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo o, comunque, gli ospiti sembrano crederci per davvero, visto che prendono in mano il pallino del gioco iniziando un monologo che si trasforma ben presto in un vero e proprio assedio alla porta di Montipò.

Dopo due bellissime giocate di Singo e Belotti, mezzo miracolo di Montipò, al 63′ minuto gli ospiti completerebbero la rimonta pareggiando con Zaza, che risolve una mischia in area di rigore sul cross di Ansaldi, ma ancora una volta l’arbitro annulla per fallo di mano di Belotti grazie al Var.

Gli ospiti non demordono e continuano ad attaccare a testa bassa, rendendosi più volte pericoloso con un Zaza incontenibile, ma rischiando sulla conclusione di Hetemaj.

Nel finale arriva il meritato pareggio degli ospiti al 93′ minuto, quando Zaza la butta dentro su cross perfetto di Belotti.

Video Gol Highlights di Benevento-Torino 2-2

Il tabellino di Benevento-Torino 2-2

Marcatori: 31′ rig. Viola (B), 49′ Lapadula (B), 50′ e 94′ Zaza (T)

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Tello (66′ Caldirola), Ionita (83′ Dabo), Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula (83′ Iago Falque), Caprari (75′ Di Serio). All. Inzaghi

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo (45′ Buongiorno), Lyanco, Rodriguez (83′ Gojak); Singo, Linetty (66′ Baselli), Rincon, Lukic (74′ Verdi), Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Ammoniti: 36′ Linetty (T), 46′ Zaza (T), 91′ Baselli (T), 95′ Glik (B)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS