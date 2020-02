Video gol highlights Benevento-Salernitana 1-1: Sau annulla Djuric

Risultato Benevento-Salernitana 1-1, 22° giornata Serie B: poteva ammazzare il campionato, ma alla fine guadagna solo un punto che, comunque, li manda a +16 dalla seconda e +17 dalla terza; la Salernitana, invece, manca la possibilità di agganciare il Crotone al 2° posto.

Cronaca Benevento-Salernitana 1-1, 22° giornata Serie B

Lombardi prova subito a scaldare il destro e in sei minuti calcia due volte mancando sempre il bersaglio a causa dell’eccessiva potenza impressa alla sfera. Con l’avanzare dei minuti aumenta il ritmo e con esso l’agonismo e Illuzzi deve estrarre ben cinque cartellini gialli nel giro di un quarto d’ora per sedare gli animi.

Occasioni da gol, invece, non se ne vedono: ciò che più si avvicina ad esse è una serie di tiri ben poco insidiosi che terminano sul fondo o tra le braccia dei portieri. Ci sono anche due corner, entrambi per i granata, ma senza esiti degni di nota.

Il primo tempo, insomma, è una gran palla e finisce dopo tre minuti di recupero assegnati a causa dell’infortunio di Kragl, che al 20° ha accusato problemi muscolari e ha dovuto lasciare il posto ad Insigne.

La ripresa inizia con i sanniti in avanti: al 47° Viola tira da fuori e il pallone sorvola la traversa di poco. Al 53° la Salernitana passa improvvisamente in vantaggio con Djuric: Lombardi, il più vivo dei granata, scodella un bel cross dalla destra che il bosniaco, appostato sul secondo palo, spedisce in rete con una vigorosa zuccata.

La Salernitana cerca di legittimare il suo vantaggio con azioni più o meno efficaci, ma a poco a poco i giallorossi si svegliano e iniziano a impensierire la retroguardia ospite.

Dopo un gol annullato ad Insigne per netto offside, arriva infine il pareggio con Sau: la punta sarda spedisce la palla in rete con il piattone risolvendo un’azione abbastanza particolare iniziata con un bel palleggio di Coda e proseguita con un assist involontario di Aya.

I sanniti ora vogliono vincere e ci provano in ogni modo, ma manca precisione ai tiri tentati da Insigne e Improta e manca anche la fortuna quando, al minuto 86, ancora Improta coglie la traversa con un gran tiro di prima su cross di Insigne.

Nel finale viene annullato un altro gol, stavolta a Giannetti, e viene cacciato Improta per un brutto intervento su Aya. La gara termina qui.

Migliori in campo Sau (6), che si vede poco rivelandosi comunque efficace, e Djuric (7), che lotta come un dannato e segna un gran gol. Male Viola e Kiyine (5 per entrambi): il primo è stranamente impreciso, il secondo è lontano dalle prestazioni fatte in passate e sembra giocare per sé.

Tabellino Benevento-Salernitana 1-1, 22° giornata Serie B

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola (64′ Improta); Kragl (20′ Insigne), Sau (79′ Moncini); Coda. Allenatore: Inzaghi

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi (85′ Lopez), Akpa Apro, Dziczek, Maistro, Kiyine (77′ Cicerelli); Gondo (73′ Giannetti), Djuric. Allenatore: Ventura

Marcatori: 53′ Djuric e 70′ Sau

Arbitro: Illuzzi

Ammoniti: Jaroszynski, Maistro, Maggio, Kiyine, Caldirola, Viola e Gondo

Espulsi: 96′ Improta

