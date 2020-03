Video gol highlights Benevento-Pescara 4-0: poker e mascherine

Risultato Benevento-Pescara 4-0, 28° giornata Serie B: i giocatori abruzzesi entrano in campo con le mascherine per evitare problemi con il Coronavirus, ma le tolgono poco prima di iniziare. I sanniti non hanno mascherine, ma tanta voglia di A e travolgono l’avversario vendicandosi dell’andata, terminata proprio 4-0 per il Pescara, e adesso devono farse solo un ultimo sforzo: mancano solo 3 vittorie per tornare in massima serie. Il Pescara, invece, pur sfiorando il gol in qualche circostanza, si arrende quasi subito e offre una prova del tutto negativa.

Insigne, Sau, Moncini e Improta esaltano i giallorossi segnando e facendo segnare.

Cronaca Benevento-Pescara 4-0, 28° giornata Serie B

E’ un primo tempo quasi a senso unico e i sanniti iniziano subito con il piede pigiato sull’acceleratore e passano in vantaggio già al 17° con un gran piatto sinistro di Insigne dal vertice destro dell’area; è una rete splendida, nata da un pallone alzato da Moncini al limite a beneficio di Sau che controlla benissimo e serve il fratello d’arte.

Passano solo 4 minuti ed è già tempo di raddoppio: Bettella scivola rovinosamente nei pressi della sua area e apre un’autostrada per Insigne, che arriva ancora una volta al limite e serve Sau, inseritosi perfettamente, per il piattone destro angolato che batte ancora Fiorillo.

Dopo un tiro innocuo parato da Fiorillo, il Pescara prova a reagire e al 27° e poi anche alla mezz’ora esatta Montipò deve superarsi su Bettella e Memushaj.

Al 33°, però, il Benevento è nuovamente in avanti e trova il tris con Moncini: la punta, appostata sul secondo palo, viene dimenticata dai difensori biancazzurri e può staccare indisturbato sul cross dalla sinistra di Improta battendo ancora Fiorillo. La prima frazione non offre altre emozioni e termina senza recupero.

Se nella prima frazione i pescaresi hanno dato minimi segnali di vita, nella ripresa spariscono del tutto e permettono al Benevento di maramaldeggiare a suo piacimento e di andare più volte vicino a poker: Sau e Insigne hanno due opportunità a testa in appena 12 minuti, ma manca loro la precisione necessaria.

Al 64° Borrelli ha un’improvvisa chance per il gol della bandiera, ma Montipò sventa anche la sua conclusione. Non sbaglia, invece, Improta al minuto 71°: liberato in area da un pallone tagliato di Insigne, l’esterno completa la sua ottima prova con il facile tocco che porta il risultato sul 4-0.

Nei minuti finali c’è spazio per altre due occasioni ottime per i padroni di casa, ma Fiorillo nega la doppietta a Improta e Masciangelo fa altrettanto con Moncini lanciato verso la porta e rimontato all’ultimo momento. La sfida finisce dopo un inutile minuto di recupero.

Migliori in campo Montipò (7), che impedisce al Pescara di rientrare in partita per ben tre volte, e Fiorillo (6), che evita che il risultato sia più pesante. Male Bettella (5), il cui errore sul secondo gol indirizza la partita verso la disfatta finale.

Tabellino Benevento-Pescara 4-0, 28° giornata Serie B

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Insigne (73′ Kragl), Del Pinto (83′ Basit), Schiattarella, Improta; Sau (65′ Hetemaj), Moncini. Allenatore: Inzaghi

Pescara (3-4-2-1): Fiorillo; Bettella, Campagnaro, Marafini (82′ Diambo); Masciangelo, Memushaj, Bruno (59′ Melegoni), Crecco; Clemenza, Galano; Borrelli (70′ Maniero). Allenatore: Legrottaglie

Marcatori: 17′ Insigne, 21′ Sau, 33′ Moncini e 71′ Improta

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Volta e Maggio

