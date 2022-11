Video Gol Highlights Australia-Danimarca 1-0: Sintesi 30-11-2022

Video Gol e Highlights Australia-Danimarca 1-0, 3° Giornata Gruppo D Mondiali Qatar 2022: decide la rete di Leckie

L’Australia batte la Danimarca al Al Janoub Stadium di Al Wakrah nella terza ed ultima giornata del Gruppo D della fase a giorni dei Mondiali 2022 in Qatar.

Gli oceanici vincono lo scontro diretto eliminando i danesi e qualificandosi agli ottavi di finale come seconda classificata.

Sintesi di Australia-Danimarca 1-0

Il ct Arnold schiera Degenek, Souttar, Rowles e Behich in difesa davanti a Ryan, confermando Leckie, Mooy, Irvine e Goodwin a centrocampo e in attacco la coppia formata da Duke e McGree.

Out Delaney per il ct Hjulmand, che punta su Kristensen, Andersen, Christensen e Maehle in difesa a protezione di Schmeichel, lancia Jensen in mediana con Hojberg, mentre sulla trequarti giocano Eriksen, Skov Olsen e Lindstrom alle spalle di Braitwhaite unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sono molto attente in fase difensiva, chiudono tutti gli spazi e provano a ripartire in contropiede dimostrando di essere ben messe in campo.

Gli australiani si rendono subito pericolosi con Goodwin prima del giallo a Behich, mentre i danesi rispondono con Jensen, Lindstrom e Maehle, ma risultano poco cinici in fase di conclusione, come lo stesso Duke.

Il secondo tempo si apre con Bah e Baccus al posto di Kristensen e Goodwin, ma i danesi sembrano alzare un po’ il baricentro sicuramente rendendosi più pericolosi, ma lasciando spazi che gli australiani provano a sfruttare.

Ad Irvine risponde Skov Olsen prima del giallo a Degenek e alle sostituzioni che vedono coinvolti Dolberg e Damsgaard subentrare al posto di Braitwhaite e Jensen.

Al 61′ minuto gli australiani sbloccano il risultato con Leckie, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’assist di McGree.

Australia are through to the Round of 16! 🇦🇺 #FIFAWorldCup | @adidasfootball — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022

Entrano Hrustic, Skov, subito ammonito, Cornelius, Wright e Maclaren al posto di Leckie, Skov Olsen, Maehle, McGree e Duke, mentre Bah non trova la porta da buona posizione e Damsgaard si divora il pareggio nel finale.

Highlights e Video Gol di Australia-Danimarca 1-0:

Tabellino di Australia-Danimarca 1-0

Australia (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie (89’Hrustic), Irvine, Mooy, Goodwin (46’Baccus); Duke (82’Maclaren), McGree (74’Wright). Allenatore: Arnold.

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen (46’Bah), Andersen, Christensen, Maehle (70’Skov); Hojbjerg, Jensen (59’Damsgaard); Skov Olsen (70’Cornelius), Eriksen, Lindstrom; Braithwaite (59’Dolberg). Allenatore: Hjulmand.

GOL: 60’ Leckie

ASSIST: