Video Gol Highlights Atalanta-Napoli 2-0: sintesi 2-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Napoli 2-0, 29° Giornata Serie A: la sblocca Pasalic, raddoppia Gosens, gol annullato a Milik per fuorigioco

L’Atalanta vince lo scontro diretto per il quarto posto battendo il Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel primo posticipo della 29° giornata di Serie A, 10° turno del girone di ritorno.

Settima vittoria consecutiva in campionato per i bergamaschi, che racimolano anche il dodicesimo risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni, di cui ben dieci vittorie consecutive.

I partenopei si fermano dopo cinque vittorie consecutive in campionato, nonché otto risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni e due vittorie consecutive dal ritorno dopo il lockdown.

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. C’è grane equilibrio in campo, visto che entrambe le squadre si difendono con ordine, mettendo in difficoltà i giocatori offensivi, che non riescono a trovare le giocate vincenti.

Dopo un colpo di testa impreciso di Koulibaly, i padroni di casa si affidano alle giocate di Gomez, che inizia una sorta di sfida nella sfida con Ospina, bravo in due occasioni prima di infortunarsi ed essere sostituito da Meret.

Il secondo tempo è completamente diverso, visto che i ritmi crescono tantissimo, soprattutto per merito dei padroni di casa, che al 47′ minuto sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il colpo di testa di Pasalic su assist di Gomez.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per segnare il raddoppio al 55′ minuto con il bel diagonale di sinistro di Gosens, su assist di Toloi, dopo una bella sgroppata sulla destra di Castagne.

Solo con l’entrata in campo di Lozano, gli ospiti sembrano uscire dall’apatia e riescono proprio a rendersi pericolosi con una serpentina prima e un colpo di testa poi del messicano, un sinistro da fuori area di Fabian Ruiz, che sfiora il palo, e un tentativo di Koulibaly, poco cinico.

Al 80′ minuto viene annullato un gol a Milik per posizione di fuorigioco dopo la respinta di Gollini sul tiro da fuori area di Mario Rui.

Nell’assedio finale gli ospiti impegnano ancora Gollini con Callejon e Lozano prima e un tentativo di Zielinski poi.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (Dall’88’ Sutalo), Caldara (Dal 72′ Palomino), Djimsiti (Dall’82’ Hateboer); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (Dall’88’ Tameze), Gomez (Dall’88’ Muriel); Duvan Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina (Dal 30′ Meret), Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme (Dal 73′ Lobotka), Zielinski, Politano (Dal 73′ Callejon), Mertens (Dal 58′ Milik), Insigne (Dal 58′ Lozano). All. Gattuso

Arbitro: Doveri di Roma

Gol: 47′ Pasalic (A), 56′ Gosens (A)

Assist: Gomez, Toloi,

Ammoniti: Mario Rui, Toloi

