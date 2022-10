Video Gol Highlights Atalanta-Lazio 0-2: Sintesi 23-10-2022

Video Gol e Highlights Atalanta-Lazio 0-2, 11° Giornata Serie A: segnano Zaccagni e Felipe Anderson

La Lazio batte l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel posticipo pomeridiano della domenica dell’undicesima giornata di Serie A.

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana vincendo uno scontro diretto fondamentale per la lotta al quarto posto e acciuffando proprio i nerazzurri a quota ventiquattro punti in classifica.

Prima sconfitta in campionato per i bergamaschi dopo dieci risultati utili consecutivi, ma anche due pareggi nelle ultime cinque.

Sintesi di Atalanta-Lazio 0-2

Out Zappacosta, Palomino e Toloi per Gian Piero Gasperini, che sceglie Okoli, Demiral e Scalvini in difesa davanti a Sportiello, ritrova Hateboer a centrocampo con Soppy, Koopmeiners e De Roon, e conferma Pasalic e Muriel con Lookman.

Assenti Marcos Antonio e Immobile per Simone Inzaghi, che schiera Pedro in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni, e Vecino in mediana con Cataldi e Milinkovic-Savic. Per il resto, tutto confermato in difesa con Casale e Romagnoli al centro a protezione di Provedel, e Lazzari e Marusic sulle fasce.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Le due squadre sono molto qualitative nel possesso palla, hanno un’ottima fase difensiva e sono letali nel ribaltare l’azione.

Al 10′ minuto, praticamente alla prima sortita offensiva, gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zaccagni, su assist meraviglioso di Pedro.

I padroni di casa provano a reagire con l’aggressività nel pressing, come dimostra l’ammonizione di Okoli, ma soffrono gli inserimenti di Vecino, rischiando sul tentativo di Hateboer prima del giallo a Soppy.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Malinovskyi e Djimsiti al posto di Pasalic e Okoli, ma gli ospiti sono davvero perfettamente messi in campo.

E, infatti, al 53′ minuto gli ospiti riescono addirittura a raddoppiare con Felipe Anderson su assist di Marusic, che poco prima aveva trovato un super Sportiello.

⏱️ FT | Sarri batte Gasp. La Lazio vince a Bergamo grazie ai gol di Zaccagni e Felipe Anderson. #AtalantaLazio pic.twitter.com/wXERRbGhGc — Lega Serie A (@SerieA) October 23, 2022

I ritmi continuano ad essere alti, i padroni di casa cominciano ad allungarsi molto nel tentativo di reagire, lasciando quindi spazi agli ospiti, bravi a ripartire in contropiede.

A Zaccagni risponde Koopmeiners, vengono ammoniti Muriel e Cataldi ed entrano Cancellieri, Maehle, Basic, Zapata, Ederson e Hysaj al posto di Pedro, Soppy, Cataldi, Lookman, De Roon e Lazzari.

Nel finale viene ammonito Milinkovic-Savic e al 90′ minuto l’arbitro espelle Muriel per doppio giallo.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Lazio 0-2:

Tabellino di Atalanta-Lazio 0-2

Marcatori: 10’ p.t. Zaccagni, 7’ s.t. Felipe Anderson

Assist: 10’ p.t. Pedro, 7’ s.t. Marusic

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli (dal 1’ s.t. Djimsiti), Demiral, Scalvini; Soppy (dal 19’ s.t. Maehle), de Roon (dal 30’ s.t. Ederson), Koopmeiners, Hateboer; Pasalic (dal 1’ s.t. Malinovskyi); Lookman (dal 26’ s.t. Zapata), Muriel. All. Gasperini.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 32’ s.t. Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (dal 25’ s.t. Basic), Vecino; Pedro (dal 39’ s.t. Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: 12’ p.t. Okoli, 46’ p.t. Soppy, 25’ s.t. Cataldi, 43’ s.t. Milinkovic Savic



Espulsi: 46’ s.t. Muriel (doppio giallo dopo quello al 14’ s.t.).