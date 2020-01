Video gol highlights Ascoli-Frosinone 0-1: Citro riporta su i ciociari

Risultato Ascoli-Frosinone 0-1, 21° giornata Serie B: è prezioso il successo dei laziali al “Cino e Lillo Del Luca” contro un avversario in crisi nera che ha incassato la terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque partite, e vede traballare la panchina di Zanetti. Il Frosinone risale e va al 5° posto, l’Ascoli scende al 12° e deve guardarsi le spalle.

La sfida è risolta da una rete di Citro al 55°

Cronaca Ascoli-Frosinone 0-1, 21° giornata Serie B

Il primo tempo è di rara bruttezza e di occasioni se ne vedono poche se non pochissime. Sono i padroni di casa a fare qualcosina in più provando a mettere paura agli avversari con una conclusione da dentro l’area di Morosini all’11° e un cross di Scamacca deviato in porta da Andreoni senza particolare cattiveria e dunque facile preda per Bardi.

Il resto della prima frazione è noiosissimo e frammentato per i molti falli, occasioni non ce ne sono nemmeno a pagare oro e il primo tempo termina tra gli sbadigli generali dopo un minuto di recupero.

Molto meglio la ripresa, che già al 48° fa registrare con la prima vera occasione in tutto il match a favore dei padroni di casa: Bardi è bravissimo a respingere una zuccata di Scamacca, ma non avrebbe potuto fare molto se Piccinocchi avesse inquadrato la porta sulla ribattuta.

Due minuti dopo a divorarsi il vantaggio è Novakovich: l’americano si presenta a Leali e, cercando il palo più lontano, non trova nemmeno la porta. Poco male perché c’è Citro a risolvere la situazione al 54° con una comodissima deviazione sotto porta su traversone rasoterra di Salvi, che rifinisce una bella azione dal lato destro iniziata da Tabanelli e Rohden.

Il resto della partita vede l’Ascoli non riuscire a fare più nulla e subire l’iniziativa ciociara, che porta spesso ad un passo dal raddoppio.

Tuttavia, il 2-0 non giunge malgrado le tre buone chance avute nel dopo il vantaggio, una ancora da Novakovich (diagonale parato da Leali) e soprattutto da Ariaudo, che al 77° impatta bene una punizione di Maiello e colpisce la traversa; sulla ribattuta Novakovich spreca nuovamente.

L’Ascoli si rivede addirittura al 95° con la traversa colta da Beretta. Di certo un colpo sfortunato, ma non sarebbe stato un pareggio del tutto meritato. Ad ogni modo, la sfida termina qui.

Migliori in campo Tabanelli (6.5), che mette tanta sostanza, e Andreoni (6), che mette vari cross in mezzo mostrandosi il più lucido dei suoi. Male Novakovich (5), che crea i presupposti per il gol decisivo, ma se ne divora almeno tre, e Brlek (4.5), anche stasera incolore.

Tabellino Ascoli-Frosinone 0-1, 21° giornata Serie B

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Gravillon, Brosco, Padoin (88′ Matos); Cavion, Piccinocchi (63′ Petrucci), Troiano; Brlek (72′ Beretta); Scamacca, Morosini. Allenatore: Zanetti

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti; Ariaudo, Capuano; Salvi, Maiello (83′ Gori), Tabanelli, Rohden, Beghetto (51′ D’Elia); Citro (86′ Haas), Novakovich. Allenatore: Nesta

Arbitro: Volpi

Marcatori: 54′ Citro

Ammoniti: Troiano, Rohden, Cavion, Brosco e Bardi

Video gol highlights Ascoli-Frosinone 0-1, 21° giornata Serie B

A BREVE IL VIDEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA