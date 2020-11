Video gol highlights Ascoli-Entella 1-1: sintesi 22-11-2020

Risultato Ascoli-Entella 1-1, 8° giornata Serie B: un punto a testa e tanti rimpianti per gli ospiti, che passano in vantaggio a metà ripresa su rigore di Mancosu e con l’avversario ridotto in 9, ma non chiudono e vengono raggiunti a pochi minuti dal termine a causa di un clamoroso errore del suo portiere, che si lascia scappare una punizione senza pretese di Sabiri. Ascoli ed Entella rimangono nei bassifondi con 5 punti ciascuno e per i liguri la casella dei successi è ancora a zero.

Cronaca Ascoli-Entella 1-1, 8° giornata Serie B

In un primo tempo tutt’altro che avvincente le chance migliori sono appena due: al 13° Cardeselli è libero di calciare dal centro dell’area, ma manda di poco alto, mentre i padroni di casa sfiorano il vantaggio a fine parziale con un calcio di punizione di Sabini che scappa di mano a Borra. Sulla prosecuzione c’è però un fallo in attacco e i liguri si salvano.

Nella mezz’ora che trascorre tra una chance e l’altra, non succede praticamente nulla e alla fine si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Nella ripresa accade poco come nella prima frazione: Sabiri perde tempo e viene murato al momento del tiro e gli ospiti, pur essendo in 11 contro 10 per la doppia ammonizione comminata a Buchel per un fallo tattico, non pungono mai.

Al 71′ l’equilibrio si spezza: Corbo sbaglia un semplice controllo e perde palla sulla sua trequarti ed è costretto a tirare giù in area Mancosu che ne stava approfittando portandogli via la sfera. Il difensore viene espulso perché è una chiara occasione da gol e lo stesso Mancosu spiazza Sarr.

Malgrado il vantaggio e i due uomini in più, l’Entella non fa praticamente nulla per chiudere la sfida e viene punito a sei minuti dal termine: una punizione abbastanza innocua e per di più centrale di Sabiri da 25 metri non viene clamorosamente intercettata da Borra e il pallone finisce in rete.

Nel finale accade poco, compresi i cinque minuti di recupero, ma all’ultimo secondo Sarr compie un miracolo deviando un colpo di testa di Mancosu che pareva destinato a finire in rete. La sfida finisce qui.

Migliori in campo Sarr e Mancosu (7 per entrambi), il primo per l’affidabilità e per il grande intervento al tramonto del match e il secondo per la sveglia data alla squadra dopo il suo ingresso in campo. E’ lui che crea le uniche occasioni per gli ospiti. Male Corbo (4), non molto impegnato, ma sciagurato in occasione del rigore regalato, e Borra (4), che combina un doppio disastro.

Tabellino Ascoli-Entella 1-1, 8° giornata Serie B

Ascoli (3-5-1-1): Sarr; Corbo, Brosco, Spendlhofer; Cangiano (60′ Pucino), Saric, Buchel, Cavion (76′ Pierini), Kragl; Sabiri; Tupta (69′ Chiricò). Allenatore: Bertotto

Entella (3-5-2): Borra; Poli, Chiosa, Bonini; Coppolaro, Mazzocco, Paolucci (80′ Toscano), Settembrini (76′ Crimi), Cardoselli (63′ Morosini); De Luca, Petrovic (63′ Mancosu). Allenatore: Tedino

Marcatori: 72′ rig. Mancosu e 84′ Sabiri

Arbitro: Gariglio

Ammoniti: Buchel, Settembrini, Mazzocco, Chiosa, Morosini e Chiricò

Espulsi: 58′ Buchel e 71′ Corbo

