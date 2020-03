Video gol highlights Ascoli-Chievo 1-1: Ninkovic risponde a Djordjevic

Risultato Ascoli-Chievo 1-1, 27° giornata Serie B: pareggio giusto, al termine di un match giocato senza pubblico, ma anche inutile. I clivensi, passati in vantaggio a fine primo tempo con Djordjevic, vengono raggiunti a metà ripresa da Ninkovic. L’1-1 resiste fino al triplice fischio e impedisce ai padroni di casa di allontanarsi dalla zona playout e agli ospiti di tornare tra le prime otto.

Cronaca Ascoli-Chievo 1-1, 27° giornata Serie B

Dopo una mezz’ora di sostanziale equilibrio priva di grandi emozioni, al 28° si vede improvvisamente un’azione offensiva di marca bianconera portata avanti da Petrucci, che cerca un rasoterra e impegna severamente Semper.

Al 32° si vede anche il Chievo con un cross di Vignato che Djordjevic mette fuori tentando una conclusione al volo. Sei minuti dopo, sempre sullo stesso asse, arriva un’altra chance per gli ospiti che stavolta si tramuta in gol: Vignato rimette in mezzo un cross dalla sinistra di Renzetti e Djordjevic appoggia in rete da due passi.

I restanti minuti del primo parziale trascorrono senza altri sussulti e si va al riposo con il Chievo meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa i marchigiani, dopo un inizio favorevole ai veneti pur senza che questi creino pericoli particolari, prende via via il pallino del gioco e inizia a prendere le misure agli avversari, seppur con imprecisione.

Dopo una difficile parata di Semper sul nuovo entrato Trotta, al 71° arriva il pareggio dei padroni di casa con Ninkovic: il trequartista serbo approfitta di un errore di Renzetti, troppo morbido nello spazzare un cross di Trotta, e mette in rete di destro dopo un ottimo controllo con il petto.

Nel finale un’occasione per parte nel giro di pochi secondi: al 79° Semper ferma Trotta pericolosamente lanciato a rete e innesca il rapido contrattacco clivense che Vignato conclude con un insidioso tiro fermato da Leali con i pugni. I dieci minuti rimanenti non offrono altre emozioni e la sfida termina in parità.

Migliori in campo Trotta (7), il cui ingresso in campo nella ripresa cambia la partita dell’Ascoli in bene, e Semper (6.5), più volte chiamato a parate importanti. Male Scamacca (5), quasi mai nel vivo del match, e Renzetti (5), che regala agli avversari il pareggio macchiando una gara fin lì non particolarmente complicata.

Tabellino Ascoli-Chievo 1-1, 27° giornata Serie B

Ascoli (4-3-2-1): Leali; Andreoni, Brosco, Valentini, Sernicola; Piccinocchi (68′ Trotta), Petrucci (57′ Morosini), Cavion; Brlek, Ninkovic; Scamacca (76′ Eramo). Allenatore: Stellone

Chievo (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Esposito (87′ Zuelli), Obi (65′ Di Noia), Segre; Vignato, Giaccherini; Djordjevic (72′ Meggiorini). Allenatore: Aglietti

Marcatori: 38′ Djordjevic e 71′ Ninkovic

Arbitro: Abbattista

Ammoniti: Brlek, Obi, Vignato, Dickmann e Brosco

