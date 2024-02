Video Gol e Highlights di Salernitana-Monza 0-2, 26° giornata di Serie A: sintesi 24-02-2024

Video Gol e Highlights Salernitana-Monza 0-2, 26° giornata di Serie A: Il Monza espugna l’Arechi e rovina ancor di più la Salernitana, fatali i gol di Maldini e Pessina.

Salernitana-Monza 0-2

La Salernitana non esce dal vortice negativo e incassa un’altra sconfitta casalinga, i campani sono apparsi ancora una volta senza grandi idee di gioco e non sono riusciti ad evitare la settima sconfitta nelle ultime otto gare disputate. La squadra di Liverani resta dunque ferma all’ultimo posto in classifica, a meno 8 punti dalla salvezza.

Dall’altra parte il Monza di Raffaele Palladino mette a segno il quinto risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro il Milan. I brianzoli consolidano l’11° posto in classifica in solitaria e sono ad un passo dall’aritmetica salvezza.

Sintesi di Salernitana-Monza 0-2:

La prima occasione da gol del match arriva al 6’minuto di gioco con Armando Izzo (Monza) che spintosi in avanti trova una conclusione rasoterra molto angolata. Il tiro però viene sventato dall’estremo difensore della Salernitana.

21’ La risposta della Salernitana arriva con il solito Antonio Candreva che cerca di accendersi mettendo un cross invitante in area, che però trova la pronta respinta dei difensori.

28’ Shon Weissman (Salernitana) aggancia un’ottima palla in area e calcia di prima intenzione verso la porta. Il pallone però non trova lo specchio e termina di poco largo alla destra di Di Gregorio.

36’ Ancora un altro tentativo di Antonio Candreva (Salernitana) che gestisce al meglio un passaggio del compagno districandosi tra gli avversari e calciando in porta, il pallone però viene deviato da un difensore e termina in corner.

38’ Triantafyllos Pasalidis (Salernitana) si iscrive alla lista degli ammoniti dopo una brutta entrata sull’avversario.

45’ Termina la prima frazione di gioco.

48’ Pablo Marì è il secondo ammonito di giornata dopo il fallo commesso su un avversario.

52’ Armando Izzo (Monza) ci riprova ancora sugli sviluppi di un corner, il difensore arriva con un ottimo tempismo sulla palla, ma spedisce la conclusione centrale, facile parata del portiere.

57’ Roberto Gagliardini (Monza) approfitta di un cross perfetto su calcio piazzato e lascia partire un tiro potentissimo verso la porta di Ochoa, il portiere respinge con un vero e proprio colpo di reni.

63’ Armando Izzo viene ammonito per l’ennesimo intervento a limite.

72’ Toma Basic (Salernitana) protesta troppo apertamente nei confronti dell’arbitro Fabbri che estrae il cartellino giallo.

77’ Loum Tchaouna (Salernitana) aggancia uno splendido filtrante in area, ma sbaglia un’occasione clamorosa. La conclusione era diretta alla sinistra di Di Gregorio, ma quest’ultimo si distende e sventa la minaccia.

78’ Gol Monza! Daniel Maldini (Monza) si presenta davanti al portiere dopo un ottimo passaggio del compagno e spiazza il portiere con un piazzato bellissimo. È 0-1 Monza.

83’ Gol Monza! Passano pochi minuti e i brianzoli raddoppiano il punteggio grande lavoro di Djuric, che lancia Matteo Pessina verso la porta che non sbaglia, 0-2 Monza.

95’ Arriva il fischio finale dell’arbitro Fabbri, non ci saranno più emozioni all’Arechi.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Monza 0-2:

Tabellino di Salernitana-Monza 0-2:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman. All. Liverani.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. All. Palladino.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 78’ D.Maldini (Monza), 83’ M.Pessina (Monza)

Ammoniti: 38’ Pasalidis (Sal), 48’ P.Marì (Mon), 64’ Izzo (Mon), 72’ Toma Basic (Sal)

Espulsi: