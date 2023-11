Vi ricordate di lui? Torna Jean-Claude Blanc: il nuovo ruolo è assurdo

Jean-Claude Blanc, una vecchia e controversa conoscenza del mondo juventino, può tornare a sorpresa nel mondo del calcio, in un ruolo insolito.

Uno dei direttori generali più famosi e controversi dello sport è pronto a tornare nel calcio. Direttore marketing dei Giochi Olimpici invernali di Albertville, ma anche direttore generale di ASO, società che organizza eventi sportivi come il Tour de France, la Parigi-Dakar e il Roland Garros. Roba da poco.

Ma Jean-Claude Blanc è un nome molto conosciuto anche nel mondo Juventus. Per un triennio, da giugno 2006 a ottobre 2009, è stato direttore generale ed amministratore delegato della Signora.

Addirittura John Elkann lo elesse come nuovo presidente del club bianconero, l’erede di Giovanni Cobolli Gigli e il predecessore di Andrea Agnelli.

Rimase alla Juventus fino al 2011, anno delle sue dimissioni. Un lustro dopo verrà indagato dalla Procura di Napoli, insieme ad altri dirigenti e procuratori, per evasione fiscale e false fatturazioni riguardo alla compravendita di calciatori. Ma tanto era già andato via dall’Italia.

La lunga esperienza in Francia sotto l’ombra della Tour

Chiuso il ciclo Juventus, Jean-Claude Blanc è entrato nel Paris Saint Germain, come direttore generale, una carica tenuta per ben 12 anni, fino al 26 dicembre 2022 quando annunciò la fine del rapporto con la società parigina.

Il giorno seguente al suo addio al PSG, viene ufficializzato come nuovo CEO del gruppo INEOS Sport, facente capo all’azienda chimica del Regno Unito della Ineos. Un ruolo ancora una volta importantissimo: supervisiona le diverse società sponsorizzate dal gruppo inglese, Nizza e Losanna nel calcio, Mercedes AMG F1 in Formula 1, la Ineos Grenadiers del ciclismo e soprattutto gli All Blacks vice campioni del mondo di rugby. Ora potrebbe anche tornare a guardare il calcio.

Jean-Claude Blanc: una nuova avventura all’orizzonte

Ebbene sì, l’attuale amministratore delegato di Ineos Sport, gruppo fondato da Jim Ratcliffe, che a breve diventerà azionista di minoranza del Manchester United, vuole proprio Jean Claude Blanc come direttore generale dei Red Devils, uno dei club più importanti al mondo per fatturato e storia, attualmente una nobile decaduta.

Secondo la stampa britannica, Jim Ratcliffe è prossimo all’acquisizione del 25 per cento delle azioni del club inglese, in mano alla chiacchieratissima famiglia Glazer, mai amati dalla maggioranza della tifoseria dei Diavoli Rossi. Può sembrare un’operazione di poco conto, ma così non è dal momento che Ratcliffe avrà il controllo assoluto dell’area sportiva e potrebbe quindi affidarsi a uomini di fiducia ed esperienza per la sua nuova esperienza. Da qui la nomina di Blanc, se non fosse per il suo passato nel calcio.